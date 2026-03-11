Iniciará investigación EU en manufactura, incluye a México

11 marzo 2026
    Iniciará investigación EU en manufactura, incluye a México
    La investigación podría dar lugar a aranceles u otras medidas comerciales, se anunció durante la conferencia telefónica sobre comercio en la Casa Blanca. ESPECIAL.

Se prevén audiencias públicas alrededor del 5 de mayo y las posibles represalias podrían surgir tras la investigación.

CDMX.-La oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) iniciará una investigación bajo la Sección 301 sobre lo que describe como “exceso de capacidad estructural” en la manufactura entre un grupo de importantes socios comerciales, entre los que se incluye México.

Una segunda investigación bajo la Sección 301 se centrará en si los países tienen leyes que prohíban las importaciones realizadas con trabajo forzoso. Los países investigados son México, China, la Unión Europea, Singapur, Suiza, Noruega, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea, Vietnam, Taiwán, Bangladesh, Japón e India.

TE PUEDE INTERESAR: Aumenta canasta alimentaria al 6.5%, superando inflación general de febrero en México

El aviso del Registro Federal se publicará hoy mismo. “Publicaremos un aviso en el Registro Federal para iniciar una investigación de la Sección 301 que abarque actos, políticas y prácticas relacionadas con el exceso estructural de capacidad y producción en los sectores manufactureros”, afirmó.

El plazo para comentarios públicos se abre alrededor del 17 de marzo y la fecha límite para comentarios y solicitudes de audiencias es el 15 de abril. Según la administración Trump los socios comerciales clave han desarrollado una capacidad de producción que no está vinculada a los incentivos del mercado de la demanda nacional e internacional.

Este exceso de capacidad genera sobreproducción, superávits comerciales persistentes y capacidad manufacturera infrautilizada, destacó.

Por lo que se espera que esta investigación descubra diversas prácticas comerciales desleales relacionadas con el exceso de capacidad y producción. Y advirtió que esas investigaciones pueden resultar en aranceles, tasas por servicios, negociaciones u otras medidas, dependiendo de lo que se encuentre.

Se aseguró que la política comercial del Presidente Trump sigue siendo la misma de décadas en la cual se busca proteger los empleos estadounidenses y asegurar un comercio justo con sus socios comerciales.

Sobre la investigación del trabajo forzoso, dijo que Estados Unidos ha tenido durante aproximadamente 100 años una ley que prohíbe la importación de bienes fabricados con ese tipo de trabajo.

“Esperamos que nuestros socios comerciales adopten enfoques similares”, comentó.

Y refirió que se esperan investigaciones adicionales de la Sección 301 por país. Sobre las tensiones comerciales con Europa, dijo que la Unión Europea ha cumplido aproximadamente el cero por ciento de lo que debía hacer según su acuerdo comercial con EU.

“Seguimos esperando que Europa cumpla gran parte de lo que prometió”, afirmó.

