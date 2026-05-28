¿Hasta tres horas en traslados? Profesionistas buscan vivir más cerca de sus empleos en Ramos Arizpe

El crecimiento industrial de Ramos Arizpe ha incrementado la movilidad entre este municipio y Saltillo, especialmente de trabajadores jóvenes que buscan equilibrar oportunidades laborales, calidad de vida y tiempo personal. Actualmente, cientos de empleados recorren diariamente la carretera Saltillo-Ramos Arizpe en vehículos particulares, ya sea de manera individual o compartida, para llegar a sus centros de trabajo. Es por ello que jóvenes profesionistas de Saltillo no descartan mudarse a Ramos Arizpe ante los largos traslados diarios que realizan hacia dichas zonas industriales.

Héctor Martínez, de 22 años y habitante de la colonia Vista Hermosa, se traslada diariamente hacia el Parque Industrial Santa María. Aunque en condiciones normales su trayecto ronda entre 40 y 50 minutos, explicó que los accidentes viales pueden extender considerablemente el tiempo de traslado. “En alguna ocasión hice aproximadamente dos horas debido a un accidente vial”, comentó. Por su parte, Iván Sánchez recorre cerca de 25 kilómetros desde la colonia Santa Anita hasta la zona industrial de Ramos Arizpe. Señaló que las condiciones del tráfico y el clima modifican constantemente sus tiempos de traslado. “Por la mañana hago unos 30 minutos, pero por la tarde mínimo 40 minutos o hasta una hora. Me ha tocado hacer hasta tres horas cuando hay choques y las vialidades principales están cerradas”, afirmó. Rogelio Chavarría, empleado de la empresa Whirlpool, también realiza diariamente el trayecto entre Saltillo y Ramos Arizpe desde la zona de HEB Nogalera hacia el Parque Industrial Santa María.

“Salgo aproximadamente a las 6:40 de la mañana y llego cerca de las 7:30. Dependiendo del tráfico, el recorrido puede aumentar bastante”, explicó.

Detalló que, en condiciones habituales, el trayecto toma entre 45 minutos y una hora, aunque en situaciones de tráfico intenso puede extenderse hasta cerca de una hora y media. La médica Jazmín Gálvez también realiza recorridos frecuentes hacia Ramos Arizpe desde Saltillo. Dos veces por semana se traslada desde los consultorios municipales, ubicados frente al Parque Las Maravillas, hasta la empresa PCW. Gálvez explicó que normalmente realiza el recorrido en alrededor de 25 a 30 minutos gracias a la conectividad vial y al uso de puentes vehiculares, aunque sí le han tocado demoras que la han retrasado entre 15 y 20 minutos. EVALÚAN OPCIONES DE VIVIENDA EN RAMOS El tiempo acumulado entre jornadas laborales y traslados ha llevado a algunos profesionistas a considerar la posibilidad de vivir más cerca de sus centros de trabajo. Héctor Martínez señaló que diariamente permanece más de 10 horas fuera de casa entre trabajo y trayectos, situación que lo llevó a explorar opciones de vivienda en Ramos Arizpe. “Estaba buscando apartamentos y sí consideré Ramos Arizpe por la facilidad del traslado”, explicó. Iván Sánchez compartió que sus jornadas completas alcanzan entre 11 y 12 horas diarias al sumar los recorridos. Aunque considera viable mudarse, explicó que el costo sigue siendo un factor importante. En el caso de Rogelio Chavarría, sus jornadas superan regularmente las 10 horas y media diarias, situación que también lo ha llevado a reflexionar sobre la posibilidad de cambiar de residencia: “lo haría si apareciera una oportunidad muy buena que valiera la pena”, expresó. Por su parte, Jazmín Gálvez aseguró que consideraría mudarse a Ramos Arizpe si sus traslados aumentaran en frecuencia. “Si tuviera que hacer esos recorridos todos los días, especialmente en horas pico, sí lo consideraría”, señaló. Para muchos jóvenes trabajadores de la Región Sureste, reducir los tiempos de traslado se ha convertido no solo en una cuestión de comodidad, sino también de bienestar, descanso y equilibrio entre la vida personal y laboral. Existen proyectos habitacionales que responden a estas necesidades en la zona. Por ejemplo, actualmente la desarrolladora Ruba ofrece opciones de vivienda nueva en Ramos Arizpe, como el fraccionamiento Rincón de los Pinos o Veredas Residencial, con viviendas en un rango que, de manera general, se ubica entre los $1.5 y los $2.7 mdp. En ambos casos se trata de fraccionamientos con caseta de acceso y distintas amenidades.

Publicidad