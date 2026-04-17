Hasta un 35% de los niños de primaria tiene problemas visuales: Club Rotario Saltillo Industrial

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Dinero
/ 17 abril 2026
    Hasta un 35% de los niños de primaria tiene problemas visuales: Club Rotario Saltillo Industrial
    Rafael Valdés Ortiz estimó el costo de cada lente va desde 500 a 600 pesos, los cuales fueron entregados a cerca de 500 niños. REBECA RAMÍREZ/VANGUARDIA.

Se realizó un diagnóstico que de entre mil 500 niños de 7 escuelas, donde se detectó una cantidad importante de alumnos que requerían lentes

Un diagnóstico realizado en siete escuelas de la periferia de Saltillo, arrojó que hasta un 35% de los niños de primaria tienen problemas visuales, señaló el secretario del Club Rotario Saltillo Industrial, Rafael Valdés Ortiz.

Agregó que el proyecto principal con el que cuentan es Ver para Aprender, es un programa que lo están desarrollando en conjunto con Cáritas de Saltillo, en el que han trabajado en siete escuelas de la periferia de Saltillo o ejidos cercanos.

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“En esas siete escuelas se ha hecho un diagnóstico o revisión de más de 1,500 niños y entre ellos, hemos detectado que entre el 30 a 35% tienen problemas visuales y muchas veces los padres no se dan cuenta y los maestros a veces”, dijo.

Indicó que el objetivo del programa es detectar a esos niños y del total, a más de 500 niños se les entregó un par de lentes para resolver los problemas de visión que se han encontrado.

Comentó que Cáritas de Saltillo hace de dos a tres jornadas médicas y aprovecha para hacer el barrido visual o diagnóstico de los niños que necesitan lentes, sin embargo, añadió que las necesidades son mayores debido a la cantidad que hay de escuelas, ante ello, vieron la necesidad de contar con un clínica móvil para moverse hacía las escuelas y hacer las cosas más rápido.

Para ello, añadió que tienen el proyecto de tener un vehículo para una clínica móvil, el costo inicial eran 104 mil dólares, aunque esto se haría con participación de la fundación de Rotary Internacional, no se logró aportar 35 a 40 mil dólares para llegar a ese apoyo.

Ante ello, se optó por descartar tener un vehículo con movimiento propio, ahora mejor se buscará acceder a un remolque para que el proyecto sea de 38 mil dólares,.

“Ya se logró con otros clubes de Rotarios obtener su apoyo y se tiene hasta ahora 34 mil dólares y ahora con el Reyno Maco, los recursos de los boletos que se vendan para ese evento serán para el club y se invertirán en esa unidad móvil”, dijo.

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