Hay optimismo tras pequeña pausa en aranceles a China: Vitti Logistics

Las empresas en general han sentido mucha incertidumbre por el tema de los aranceles en México, aunque genera optimismo la pausa de 90 días que se aplicó a China, señaló el director general de Vitti Logistics, José Antonio Manuel Luna Castillo.

Agregó que esa incertidumbre se genera porque existen muchas dudas de qué va a pasar, sin embargo, añadió que la pausa en los aranceles que se aplicó a China genera un lado optimista de que se puede llegar a un acuerdo y que las cosas regresarán a la normalidad.

TE PUEDE INTERESAR: Remesas representaron la principal fuente de ingresos de las familias más pobres en México

En el caso de Vitti Logistics esta situación no les ha impactado, al contrario les ha generado algunas oportunidades pequeñas derivadas de los aranceles, toda vez que hay empresas que no quieren exportar hasta que se resuelva el tema de si pagan o no aranceles.

Asimismo, por lo pronto, comentó que en esta planta para Ramos Arizpe y Arteaga, llegan a manejar entre entradas y salidas hasta 8 mil tráileres mensuales, los que llegan principalmente con insumos para la industria automotriz, así como la de aire acondicionado y electrodomésticos.

Los que llegan principalmente de países como India, Alemania, China, Estados Unidos y Canadá, insumos que vienen de los puertos de Manzanillo, Altamira y Lázaro Cárdenas, así como de las fronteras.

Por último en cuanto a la huelga que se presentó en el Puerto de Manzanillo, aseguró que no les generó alguna afectación.