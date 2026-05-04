HINO presenta en Saltillo su nueva generación Euro6; incluye Serie 300 y el primero de la Serie 500

Ante empresarios locales de los sectores de paquetería, transporte, ferretería y maquinaria, Grupo HINUX, en representación de HINO Saltillo, presentó la nueva generación de unidades Euro 6, que incluye la Serie 300 y el primer modelo de la Serie 500 en el país. La presentación de las nuevas unidades estuvo a cargo del director general de Grupo HINUX, Cirilo García, quien dijo que están muy contentos de presentar la nueva generación Euro6 a Saltillo, que incluye la incorporación de nuevas unidades de última milla y de seis toneladas que son las primeras unidades que arriban a México.

“Está nueva generación con Euro6 contamina menos, es más eficiente, cambia los motores y la configuración de los camiones, pero mantenemos la misma garantía y servicio total de la marca con nuestra plataforma de soporte total donde damos garantía ilimitada, cambio de frenos y clutch sin costo para nuestros clientes, tabla de mantenimiento única para todos los servicios y cursos de ecodrive para que los operadores tengan mejor entrenamiento y saquen provecho a sus unidades”, aseguró.

Junto con ello, llegan con una opción de “llave en mano” para Saltillo, para entregarle a los clientes locales todo el equipamiento de camiones, accesorios y aplicaciones necesarias, tanto cajas secas, rampas y plataformas, según las necesidades de los clientes saltillenses, se les puede entregar llave en mano el camión de HINO Toyota. En este primer lanzamiento se cuenta con unidades de dos a seis toneladas en varias versiones de camiones, asimismo llega una inversión híbrida que funciona con doble motorización como es eléctrico y turbodiesel para cinco toneladas.

En la Serie 300 están los modelos 516, 616, 718 y 818, además el primero que llega en la Serie 500 es 1024, son los modelos que se comercializan en varias versiones de alargado. Además, en la generación nueva en la serie pequeña, como es la Serie 300, todos las unidades llegaron como modelo 2027 y la única que se mantiene como modelo 2026 es la generación 1024.

Asimismo, se destacó que la agencia da servicio de mantenimiento a todas las unidades, y también se informó que cuentan con un taller móvil que da servicio foráneo y puede ayudar en todos los mantenimientos a sus transportistas. Cirilo García hizo una invitación a que se acerquen a la Agencia HINO Saltillo, ubicada en el bulevar Vito Alessio Robles #5545, colonia Asturias, para que visiten los servicios de mantenimiento, refacciones y ventas.

Asimismo, cuentan con unidades de demostración para que los clientes puedan utilizarlas y hagan una prueba de manejo sin ningún costo.

Durante el evento, García estuvo acompañado por la gerente comercial de la zona, Erika Medina, y el gerente de Servicio y Postventa, Jesús Moncada, además de asesores de la marca.

Al concluir la presentación, los representantes de las empresas realizaron un recorrido por las unidades exhibidas.

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