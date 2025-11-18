Home Depot gana 11 mil 585 millones de dólares en nueve primeros meses

    Home Depot gana 11 mil 585 millones de dólares en nueve primeros meses
    En términos más generales, la debilidad del mercado inmobiliario y la incertidumbre del consumidor continuaron perjudicando a la demanda. FOTO: ESPECIAL.

La compañía redujo su previsión de crecimiento de ventas comparables para todo el año a un ligero aumento, frente a su pronóstico anterior de un 1%

NUEVA YORK.- Home Depot, la mayor cadena de tiendas de bricolaje y reformas del hogar del mundo, obtuvo unas ganancias netas de 11 mil 585 millones de dólares durante los nueve meses de su ejercicio fiscal de 2025, un 1.9% menos que en el mismo tramo del ejercicio previo, según informó este martes la compañía.

Además, la compañía redujo sus previsiones para el año completo, lo que se tradujo en una bajada del más del 3% en sus acciones veinte minutos después de la apertura de la bolsa de Wall Street.

“Nuestros clientes nos comentan que se mantienen al margen debido a la incertidumbre y, quizás, a la reticencia a realizar grandes inversiones en un entorno económico incierto”, declaró el director financiero, Richard McPhail, en una entrevista con The Wall Street Journal.

Home Depot, además, indicó que la ausencia de tormentas en el tercer trimestre afectó negativamente sus ventas de materiales para techos, generación de energía y madera contrachapada, en comparación con el año anterior, durante el cual varias tormentas fuertes en otoño impulsaron una mayor actividad de preparación y reparación de viviendas.

En el tercer trimestre, las ventas comparables de Home Depot aumentaron un 0.2%, por debajo del pronóstico de los analistas, que preveía un 1.3%.

También recortó su previsión de ganancias ajustadas por acción a una caída del 5% con respecto al año anterior. Anteriormente, había previsto un descenso del 2%.

Las ganancias netas de Home Depot para el trimestre finalizado el 2 de noviembre bajaron a 3.600 millones de dólares, frente a los 3 mil 650 millones del mismo trimestre del año anterior.

La facturación trimestral se situó en 41 mil 352 millones de dólares, un 2.8% más en términos interanuales.

Al cierre del lunes, las acciones de la compañía habían caído alrededor de un 8% en lo que va del año.

