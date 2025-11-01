El migrante que fue ‘expulsado a México antes de tiempo’

NUEVA YORK- Alejandro Juárez bajó de un avión en Texas y se detuvo en un puente sobre el río Bravo. Miró fijamente la misma frontera que había cruzado de manera ilegal proveniente de México 22 años atrás. Mientras los funcionarios de inmigración estadounidenses soltaban las ataduras de sus brazos y piernas, Juárez, de 39 años, suplicaba. Les dijo que nunca le habían dado la oportunidad de impugnar su deportación ante un juez de inmigración tras ser detenido en Nueva York cinco días antes. TE PUEDE INTERESAR: Redadas de ICE llegan a barrios mexicanos de Chicago Los agentes federales respondieron que solo cumplían órdenes. Le entregaron una bolsita con su teléfono, cinturón y documentos, y lo obligaron a cruzar el puente. Pensó en la esposa y los cuatro hijos que dejaba atrás. Luego de una caminata de cinco minutos de vuelta a su país natal, un letrero de la autopista le daba la bienvenida: “Bienvenidos”. “Y ahí fue que terminó mi travesía en Estados Unidos”, dijo entre lágrimas Juárez, quien durante más de una década había trabajado en un club de golf de la Organización Trump en Nueva York, en una entrevista telefónica desde México. De vuelta en Estados Unidos, los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) empezaban a darse cuenta del problema que tenían entre manos: habían expulsado por error a Juárez de Estados Unidos, al subirlo al avión equivocado y despacharlo erróneamente por un puerto de entrada a México en lugar de enviarlo a un centro de detención de Arizona. Sus acciones probablemente violaron las leyes federales de inmigración, que brindan una audiencia ante un juez a la mayoría de las personas que enfrentan una posible deportación. Una audiencia que Juárez nunca tuvo. Los funcionarios del ICE se apresuraron a averiguar su paradero, intercambiando correos electrónicos desconcertados y poniéndose en contacto con centros de detención para localizarlo, según documentos internos del ICE obtenidos por The New York Times. No está claro cuántos otros inmigrantes como Juarez han sido expulsados erróneamente, en parte porque el ICE no ha llevado un registro de estos casos en el pasado. El manejo descuidado de su caso puso de relieve la creciente tensión en una agencia sometida a una presión cada vez mayor por parte del presidente Donald Trump para que acelere la deportación de millones de migrantes indocumentados. Los críticos advierten que los errores cometidos en su caso podrían augurar equivocaciones que se volverán más frecuentes a medida que aumenten las detenciones.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por su sigla en inglés), la agencia matriz del ICE, dijo en un primer momento al Times, de forma incorrecta, que Juárez no había sido deportado, señalando que había sido detenido por una condena de 2022 por conducir bajo los efectos del alcohol con un menor en el vehículo. Pero más tarde reconoció su error, algo poco común, diciendo que Juárez había sido “expulsado a México antes de tiempo porque fue puesto en el transporte incorrecto”. La agencia también ofreció un remedio: facilitaría el regreso de Juárez a la custodia del ICE y continuaría gestionando su deportación de Estados Unidos. Ya este año, los funcionarios de Trump habían enviado por error a Kilmar Armando Abrego García a una infame prisión de El Salvador, un error que los funcionarios admitieron ante un tribunal aunque luego sostuvieron que no habían hecho nada malo. En 2022, la oficina de derechos civiles del DHS investigó el caso de un hombre que fue expulsado a Guatemala a pesar de que no se había emitido una orden de expulsión definitiva. La oficina recomendó que el ICE ideara un procedimiento para permitir que las personas expulsadas por error pudieran rectificar su situación, según un informe que la agencia presentó al Congreso. TE PUEDE INTERESAR: SRE confirma 10 mexicanos fallecidos en manos de ICE desde inicios de la presidencia de Trump “Dado que el volumen de detenciones es tan elevado y el personal está realmente al límite con la labor que realiza, no es impactante ni sorprendente que este tipo de error se pueda producir”, dijo Kerry Doyle, la principal abogada del ICE durante el gobierno de Joe Biden, sobre el caso de Juárez. Juárez, quien vivía con su familia en Yorktown, en el condado de Westchester, Nueva York, fue detenido el 15 de septiembre tras ser convocado a una cita en las oficinas del ICE en el Bajo Manhattan. Desde que Trump volvió al poder, los inmigrantes que acuden ahí para controles rutinarios han sido detenidos en numerosas ocasiones. Según las normas migratorias, los funcionarios de ICE deberían haberlo puesto a disposición para una audiencia programada ante un juez de inmigración, donde habría tenido la oportunidad de impugnar su deportación. El juez habría decidido si permitía la deportación, la cual puede ponerse en marcha por una violación de la ley migratoria, como ingresar al país de manera ilegal. Pero cuando llegó el momento de su audiencia, el 25 de septiembre, Juárez ya no estaba bajo custodia del ICE, ni en Estados Unidos. Mientras el abogado de Juárez, Aníbal Romero, trataba de averiguar dónde tenían a su cliente los funcionarios de inmigración, sonó su teléfono.