IMEF demanda tomar acción y responder ante aranceles de Estados Unidos

Ante los aranceles que el gobierno de Estados Unidos aplica a México, el presidente nacional del Comité de Estudios Económicos del IMEF, Víctor Manuel Herrera, demandó que exista una respuesta rápida, es momento de tomar acción y negociar.

Durante su ponencia Retos para México 2025, dejó claro que el chiste es pegarle a ciertos productores de Estados Unidos para que empiecen a cerrar la pinza con sus legisladores y el pongan presión al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tal como se hizo en 2018, pues en esa ocasión funcionó muy bien.

TE PUEDE INTERESAR: Entrada de arancel a vehículos reducirá inversión e impactará competitividad: expertos

Coincidió con lo que ha señalado el ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, en el sentido de que se tiene que responder rápido aunque amenacen con aranceles del 50% porque en el Tratado de Libre Comercio no existen aranceles ni del 25%, ni del 50%.

“Tenemos que sentar a los americanos a la mesa, vamos a perder está batalla, pero con que les peguemos un golpe, se sientan a negociar, eso lo hicimos en 2018, peor acá el gobierno ha evitado el conflicto para que no nos vaya peor, pero ya estamos peor”, dijo.

Sin embargo, añadió que no se puede seguir funcionado así porque esto puede cambiar radicalmente la forma de operar de los últimos 30 años, por ello, insistió en que es momento de tomar acción, aunque amenace a México como lo hizo con Canadá.

Dejó claro que México no ha librado nada, añadió que nadie produce para perder dinero, entre las plantas automotrices que en el país no no cubren el contenido regional del TMEC, están la planta de AUDI en Puebla y la planta de BMW en San Luis Potosí, pues no cumplen con el 75% del contenido.

Indicó que antes pagaban el 2.5% de la nación más favorecida, pero a partir del cuatro de marzo pagan un 25% y ahora se sumó otro 25% más.

Sin embargo, en el caso de otras plantas, añadió que de no resolverse rápidamente este tema: “Se van a ver plantas que de tres turnos pasarán a dos y de dos a uno, asimismo de repente dejar de producir algunos modelos”.

“Si no resolvemos este tema rápidamente, vamos a ver que de los tres turnos en planta de Ramos Arizpe de repente hay dos, y quizás de repente uno y ya no hacen Equinox o a lo mejor hacen la versión del Aveo en México”, añadió.

Resaltó que la Inversión Extranjera Directa (IED) nueva en el país está en el nivel más bajo desde 1991, desde antes que estuviera el Tratado de Libre Comercio, por una gran falta de confianza de los inversionistas de cómo va a funcionar el sistema judicial en México, de 3 mil millones de dólares.

RIESGO DE PERDER GRADO DE INVERSION

Destacó el riego que tiene México de perder su grado de inversión tal como lo hizo Brasil, ante ello, hablo de una serie de temas de que deben ser prioritarios, entre ellos son la designación de los cárteles como terroristas, toda vez que esto puede paralizar la economía de no manejarse bien, el futuro del TMEC, pero también indicó que se debe recobrar la confianza de los inversionistas mitigando los efectos de las reformas judicial y de organismos regulatorios, así como la estabilización de las finanzas públicas.

“Si no controlamos y no estabilizamos nuestras finanzas públicas y si perdemos el TMEC, será uno de los peores escenarios para México”, y añadió que el país puede ser un ángel caído por una falta de disciplina fiscal y por una afectación importante en inversión por el TMEC.