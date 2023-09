Impacta industria automotriz a otras 8 o 9 personas por cada empleo que genera

Mientras sigue la huelga de las armadoras de autos en Estados Unidos, el CEO de Capital Analyst, Raymundo Díaz Robles, expresó que cada empleo de la industria automotriz impacta a 8 o 9 personas más, entre proveeduría y consumo.

Señaló que es inédita la huelga en Ford Motor, General Motors y Stellantis en EU y que implica hasta ahora al 10% de las líneas de producción y 12 mil trabajadores. Resaltó que los fabricantes no están dispuestos a otorgar el 40% de alza salarial que pide el sindicato, aunque las armadoras ya han dejado claro que no están dispuestas a pagarlo porque el margen de los vehículos eléctricos no sostiene esos aumentos.

Agregó que ven con preocupación que esa situación afecte a la Región Sureste de Coahuila y que los sindicatos mexicanos también presionen con un aumento salarial ante la producción de vehículos eléctricos.

EFECTO DOMINÓ

Por lo pronto, comentó que la industria automotriz impacta a otras 5 a 10 industrias y se tiene un efecto dominó, es decir, afecta desde la parte de la proveeduría hasta la de consumo: por cada trabajador automotriz se afecta a 8 o 9 personas más.

Entre los giros que más afecta la industria automotriz de manera directa están el acero, textil, petrolero, el vidrio y el aluminio, entre otros.

Estimó que la huelga en Estados Unidos seguirá durante septiembre y probablemente octubre. En tanto, ya hay un impacto en el tipo de cambio, así como una reducción en el consumo privado ante la cautela que se está presentando.