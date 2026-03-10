Impactaría favorablemente eliminación de aranceles: Coparmex Coahuila Sureste

    El organismo destacó que se espera que se logren esos avances porque al final de cuentas es para impulsar la región ESPECIAL.

Resaltaron que la parte automotriz que no cumple con las reglas de origen también ha sido afectada

Ante el planteamiento que realizará México en el marco de la revisión del T-MEC para que Estados Unidos elimine los aranceles al acero, aluminio y autos, el presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal consideró que esto tendría un impacto muy positivo para la región.

Recientemente se daba a conocer que la presidenta, Claudia Sheinbaum buscará la eliminación de estos aranceles en el marco de la revisión del T-MEC con Estados Unidos y Canadá, toda vez que ellos han afectado el comercio de la región.

Sobre ello, López Villarreal reconoció que el equipo de trabajo que tiene la presidenta es muy oportuno para las condiciones que pretende ahora con la rectificación de este acuerdo.

Por lo que respecta al impacto que tendría para Coahuila la eliminación de esos aranceles, el presidente de Coparmex Coahuila Sureste señaló que sería muy favorable ante la disminución que viene presentando los volúmenes del acero y del aluminio en la región.

CONVENIO IEC

Coparmex Coahuila Sureste firmó un convenio de apoyo y colaboración con el Instituto Electoral de Coahuila en el marco del próximo proceso electoral a diputaciones locales que se realizará el próximo siete de junio.

López Villarreal destacó que colaborarán en la difusión de programas como “Vota, Cumple y Gana”, en la promoción de voto informado, la observación electoral y la difusión de la plataforma “Candidatas y Candidatos, Conóceles”.

Además de la firma de los 10 Compromisos Anticorrupción, que se van a proponer a las y los candidatos para que, de manera pública y voluntaria, asuman compromisos claros en materia de integridad, transparencia y rendición de cuentas y también en la campaña “Participo, Voto y Exijo’.

Ésta tiene como propósito informar, motivar y empoderar a la ciudadanía para ejercer un voto razonado y responsable.

