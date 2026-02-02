Industria automotriz china ganan terreno en México y Brasil

HONG KONG.-China ha estado inundando los mercados de América Latina con exportaciones de bajo precio, entre ellos a los países como México y Brasil, especialmente de autos y productos de comercio electrónico, mientras que sus exportadores se ajustan a los aranceles y movimientos geopolíticos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La segunda economía más grande del mundo se ha convertido en un importante socio comercial para muchas naciones latinoamericana.

En ese sentido, México y Brasil, los centros de fabricación de automóviles de la región de América Latina, se encuentran bajo presión por el aumento de las importaciones de autos chinos a bajo precio.

De acuerdo a la Asociación Brasileña de Vehículos Eléctricos, los fabricantes de vehículos chinos como BYD y GWM ven enormes oportunidades de crecimiento en América Latina.

Más del 80% de los 61.615 vehículos eléctricos vendidos en 2024 en Brasil, fueron marcas chinas.

Por su parte México figuró importando 625 mil 187 unidades el año pasado, según la Asociación China de Automóviles de Pasajeros, superando las importaciones de Rusia.

INDUSTRIAS AUTOMOTRICES ROBUSTAS

México, como base para los principales fabricantes mundiales, es el séptimo mayor productor de automóviles del mundo, aunque alrededor de 3.4 millones de los casi 4 millones de vehículos que fabricó el año pasado fueron exportados.

Brasil produjo alrededor de 2,6 millones de vehículos, incluidos muchos eléctricos e híbridos. Eso se compara con la producción de China de 34,5 millones de vehículos, incluyendo más de 7 millones exportados al extranjero.

Por su parte, Jorge Guajardo, socio de la consultora DGA Group y exembajador mexicano en China, dijo que China tiene una ventaja comparativa en vehículos eléctricos, con precios asequibles y un apoyo masivo del gobierno.

Asimismo Paul Gong, jefe de Investigación de Autos de China para el banco suizo UBS, afirma que los autos chinos asequibles atraen a muchos conductores y continuarán ganando terreno en América Latina.