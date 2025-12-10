Video del arresto de Luigi Mangione en un McDonald’s es revelado, a un año del crimen

Hace un año, minutos después de que la policía abordara a Luigi Mangione en un McDonald’s de Pensilvania, él le dijo a un agente que no quería hablar, según el video y el testimonio presentados el jueves pasado en una audiencia judicial del hombre acusado de asesinar al director general de la aseguradora UnitedHealthcare, Brian Thompson. Aunque Mangione indicó que no estaba interesado en hablar, la policía continuó haciendo preguntas, y él continuó respondiendo, según muestra el video. Pasaron casi 20 minutos antes de que la policía le informara de su derecho a guardar silencio. Los diálogos fueron examinados durante la semana de la audiencia judicial en Nueva York, en la que los abogados de Mangione intentan evitar que se presente alguna evidencia clave en su juicio por asesinato, incluidas sus declaraciones a la policía, y una pistola y un diario que los agentes dicen que encontraron en su mochila cuando fue arrestado el 9 de diciembre de 2024 en Altoona, Pensilvania. TE PUEDE INTERESAR: Acusan a Luigi Mangione por asesinato del CEO de UnitedHealthcare y podría enfrentar la pena de muerte REGISTRO SIN ORDEN JUDICIAL, LA CLAVE DE LA DEFENSA DE MANGIONE Los abogados de Mangione argumentan que sus declaraciones no deberían permitirse como evidencia en el juicio porque los agentes comenzaron a interrogarlo antes de leerle sus derechos. Dicen que los objetos de su mochila deberían excluirse porque la policía no tenía una orden judicial antes de registrarla. Los estándares que rodean el interrogatorio y los registros policiales son complicados y a menudo se debaten una vez que los casos llegan a los tribunales. Sin embargo, independientemente de cómo se resuelvan finalmente los problemas en el caso de Mangione, la audiencia está proporcionando al público un extenso adelanto de algunos testimonios, videos, audios y otros documentos. Mangione se ha declarado inocente de cargos de asesinato estatales y federales. La audiencia, que comenzó el lunes 1 de diciembre, se aplica sólo al caso estatal.

JUICIO A UN AÑO DEL CRIMEN CONTRA CEO Mientras Mangione estaba sentado en un tribunal de Manhattan el jueves 4 de diciembre en el aniversario del asesinato, UnitedHealthcare bajó las banderas en sus campus en Minnetonka y Eden Prairie, Minnesota, en memoria de Thompson. Mangione, de 27 años, parecía seguir el proceso con atención, inclinándose a veces sobre la mesa de la defensa para examinar documentos o tomar notas. Bajó brevemente la mirada cuando se le preguntó al policía de Altoona, Tyler Frye, sobre un cacheo realizado al acusado después de su arresto. Según la política del departamento, esa revisión no fue grabada. Thompson, de 50 años, fue atacado por la espalda mientras caminaba hacia una conferencia de inversores. Se convirtió en CEO de UnitedHealthcare en 2021 y había trabajado en la empresa matriz UnitedHealth Group Inc. durante 20 años. EL ARRESTO Y REGISTRO DE LUIGI MANGIONE Cinco días después de que Thompson fuera baleado, la policía de Altoona recibió informes de que alguien en el McDonald's se parecía al sospechoso del asesinato, cuya imagen había sido muy difundida. Pero Frye y el agente Joseph Detwiler inicialmente se acercaron a Mangione con un tono discreto, diciendo sólo que alguien había dicho que parecía "sospechoso". Al pedirle su identificación, él entregó una licencia de conducir apócrifa de Nueva Jersey con un nombre falso, según los fiscales. Momentos después, tras cachear a Mangione, el agente Joseph Detwiler se alejó para comunicarse con los despachadores sobre la licencia, dejando al agente novato Tyler Frye junto a la mesa de Mangione. Frye le preguntó a Mangione: "¿Qué hay?", y qué lo había traído a Altoona. "No sé qué están tramando ustedes. Sólo voy a esperar", respondió Mangione, y preguntó qué estaba sucediendo. Después de repetir la afirmación de que alguien sospechaba de Mangione, Frye preguntó: "¿No quieres hablar conmigo ni nada?". Mangione indicó que no, moviendo la cabeza. Pero continuó respondiendo a otras preguntas formuladas por los agentes y también planteó algunas propias. "¿Puedo preguntar por qué hay tantos policías aquí?", dijo poco antes de que le informaran que estaba siendo arrestado por un cargo de falsificación relacionado con su identificación. Cerca de una docena de agentes se habían congregado en el restaurante, y Mangione fue esposado y se le indicó que estaba siendo investigado y se le leyeron sus derechos.