Integrantes de la AIERA piden al alcalde de Ramos Arizpe mejorar abasto de agua en zonas industriales

Infraestructura, movilidad y seguridad, fueron algunos de los tema que abordaron el martes los integrantes de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), con el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez.

Al termino de la reunión, el presidente de la AIERA, Diego Gándara Cavazos, indicó que en la Mesa de Diálogo entre la comunidad industrial con las instituciones públicas, los primeros externaron sus preocupaciones o necesidades, mientras que los segundos, los proyectos que han venido ejecutando y los que realizarán este año.

Gándara Cavazos aseguró que tocaron temas de infraestructura, movilidad y seguridad. De esto último comentó que son cuatro las unidades asignadas a los parques industriales, asimismo destacó la coordinación que existe entre la Policía Municipal, el CLAM (Comité Local de Ayuda Mutua) y las propias plantas.

Otro de los temas que revisaron fue el agua, pues aunque en invierno disminuye la problemática, regresa en verano y en este caso, por parte del Municipio se les informó que se están realizando inversiones en dos pozos más para incrementar el abasto, asimismo se está dando la reparación de fugas.

Informó que con ello, se espera que haya un mejor abasto en las zonas industriales y el área habitacional.

Por lo que respecta a las obras de movilidad, comentó que se abordó el tema de las vialidades que contentan con las zonas habitacionales, ya sea por el lado de Arteaga, Saltillo o Ramos hacia las zonas habitacionales.

Asimismo se pidió que se ponga atención al cruce que se tiene en la carretera con el Libramiento Oscar Flores Tapia, pues si bien hay un paso a desnivel, incluso por abajo está muy saturado, por lo que se pidió que se haga un análisis vehicular y de sincronización de semáforos, así como una repavimentación.

“También se vio el riesgo que generan los camiones de carga cuando se quedan estacionados en algunas de estás vialidades porque están esperando a ser descargados también genera un riesgo,” y reconoció que las empresas deben de trabajar en conjunto para coordinar de una mejor forma las entregas de estas materias primas y sus productos, además de evitar que estos camiones estén estacionados tanto tiempo en la vía pública.

Otra petición fue los recursos del Impuesto sobre la Nómina (ISN) se utilice en mejoras del tema de movilidad.