Inteligencia Artificial, es una consejera financiera cada vez más popular

Cada vez más usuarios de mercados clave están incorporando la inteligencia artificial (IA) a su vida financiera, según el informe ‘AI in Finance’ del banco digital Bunq, basado en una encuesta a 7 mil personas en Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, Países Bajos, Irlanda y España. En España, que lidera esta tendencia entre los siete países incluidos en este estudio, cada vez más personas recurren a la IA para abordar uno de los temas que más incomodidad sigue generando en la vida cotidiana, el dinero, de acuerdo con el trabajo de Bunq.

Según esta misma investigación, en España el 40 por ciento de los encuestados afirman ser más honestos con la IA acerca de sus hábitos de gasto que con una persona humana, la proporción más alta entre todos los mercados analizados, y nueve de cada diez personas que confían en las recomendaciones de la IA, afirman haber conseguido ahorrar dinero gracias a esta tecnología. ESPAÑA ENCABEZA EL USO DE LA IA FINANCIERA De hecho, España se sitúa a la cabeza en el uso de IA en finanzas, ya que el 74% de los encuestados ya ha utilizado este tipo de herramientas para tomar decisiones relacionadas con su dinero, mientras que el 56.5% asegura que esta tecnología le ayuda a gestionar mejor sus asuntos dinerarios, según Bunq. Entre los usos más frecuentes de la IA figuran la toma de decisiones sobre presupuesto o gasto; el establecimiento de metas financieras y la valoración de compras importantes, aseguran.

Aunque “no deberíamos extrapolar directamente los datos de ‘AI in Finance’ a toda América Latina (LATAM), lo que sí muestra este informe es que las personas utilizan cada vez más la IA como punto de partida: para entender qué ocurre con su dinero, explorar opciones y contrastar sus decisiones”, explica Joe Wilson, Chief Evangelist de Bunq, en una entrevista con EFE. “La tendencia (el creciente uso de la IA financiera) se ha observado en todos los mercados analizados, pero la forma en que dicha tendencia se manifiesta en el comportamiento de los usuarios varía en cada país”, de acuerdo con este ejecutivo, responsable del fomento, posicionamiento y promoción de la marca en el mercado y la sociedad. “Por ejemplo, en España, la gente tiende a utilizar la IA de forma bastante abierta para aumentar la confianza en las decisiones financieras que toma a diario, mientras que en Estados Unidos este uso aparece con más frecuencia en momentos de incertidumbre o antes de tomar decisiones financieras importantes”, según Wilson. TENDENCIAS DISÍMILES EN LATAM Explica que “en Latinoamérica, existen claras diferencias entre los distintos países, en cuanto al acceso, las realidades económicas y la forma en que las personas interactúan con las herramientas financieras”, lo cual impide extrapolar directamente los datos del informe de Bunq a esa región en general.

Lo que probablemente pueda aplicarse a LATAM “son los patrones subyacentes en el informe: las personas tienden a sentirse más seguras y con mayor control sobre su dinero cuando utilizan la IA para comprender mejor su situación, plantear preguntas de forma más abierta y explorar sus opciones”, apunta. Por otra parte, Wilson destaca que han “descubierto que las personas sacan el máximo partido a la IA cuando la utilizan para descubrir qué opciones tienen a su alcance, y no solo para obtener una respuesta genérica”.

Utilizada de esta manera, esta herramienta “se convierte en una conversación que transforma la información dispersa en un contexto sobre el que realmente puedes actuar”, según Wilson. CONVERSACIÓN QUE TRANSFORMA LA INFORMACIÓN La IA posibilita al usuario “desde investigar prestaciones y beneficios fiscales que quizá desconozca al mudarse a otro país, hasta encontrar mejores opciones de ahorro, o simplemente verificar qué es lo que podría estar pasando por alto al tomar una decisión financiera importante”, asegura. En la práctica, eso puede permitirle “obtener una visión más clara de su dinero en el día a día, detectar determinados patrones de gasto, encontrar suscripciones olvidadas y elaborar un presupuesto que refleje cómo vive realmente”, añade. “No se trata tanto de llevar un seguimiento por el simple hecho de hacerlo, sino más bien de comprender qué está pasando realmente con tu dinero y sentir que tienes el control. La IA puede ayudarte a que tus objetivos sean más realistas; no solo ahorrando más, sino haciéndolo sin romper tu rutina”, enfatiza. CONVERSACIONES HONESTAS Los expertos de Bunq coinciden con el doctor Nick Hobson, psicólogo científico del comportamiento, quien sostiene que la apertura de los usuarios al uso de la inteligencia artificial tiene una explicación clara: “la distancia psicológica que genera hablar con una IA puede hacer que resulte más fácil abordar conversaciones con honestidad”.

Para Hobson “las personas suelen empezar a utilizar la IA de forma muy práctica, antes de confiar en ella a nivel emocional. Esa distancia psicológica con esa herramienta, que equivale casi a sincerarse con un desconocido en un tren, puede hacer que sea más fácil hablar con honestidad sobre el dinero y aprovechar el verdadero beneficio de esa interacción: ahorrar más”. “Con el tiempo, a medida que las personas ponen a prueba los consejos de la IA y comprueban qué funcionan, la relación cambia, y empiezan a percibirla más como un compañero de reflexión que como una calculadora”, de acuerdo con Hobson. Por su parte, para Wilson “el dinero es una de las relaciones más personales que tenemos, y la IA puede hacer que su gestión resulte más contextual y accesible. La clave está en cómo se la utilice”. ORIENTACIONES QUE CONVIENE CONTRASTAR La IA “funciona mejor como un guía que como un tomador de decisiones, operando un poco como el consejo de un amigo que uno prefiere contrastar antes que seguir a ciegas”, explica. Wilson recomienda no quedarse con la primera respuesta que ofrece la IA y tener en cuenta que esta herramienta es tan buena como el contexto que se le proporcione: “si las preguntas son genéricas, los resultados también lo serán”. En cambio, “cuando el usuario añade detalles acerca de su situación, efectúa a la IA preguntas de seguimiento y explora distintas alternativas, esta tecnología se convierte en un compañero de reflexión mucho más útil”, recalca.