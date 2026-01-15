CEO de Ford: el T-MEC ‘es muy crucial para nosotros’; insisten en revisiones

Las negociaciones del Tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no es asunto “irrelevante” para el CEO de Ford, Jim Farley, calificándolo como crucial para la empresa, así lo dijo el pasado 13 de enero en el Salón del Automóvil de Detroit, Michigan.

”Realmente vemos a Canadá, México y Estados Unidos como un sistema de manufactura integrado. Así es como vamos a abordar esta negociación. Es muy crucial para nosotros, pero necesitamos revisiones”, declaró Farley, denotando la integración económica regional que hay en el sector automotriz.

Aunque Trump haya declarado que a él “realmente no le importa” el T-MEC y que solo México y Canadá son los interesados en mantener este acuerdo comercial, Ford insiste en mayores certezas económicas, ya que los “latigazos regulatorios” que enfrenta la automotriz por los aranceles cambiantes hace que la incertidumbre se mantenga.

El presidente ejecutivo de Ford, Bill Ford, mencionó que la empresa necesita ofrecer más opciones a partir del nivel de ingresos de los consumidores, ya que el precio promedio de transacción para un vehículo nuevo ha subido a cerca de 50 mil dólares (alrededor de 900 mil pesos), según estimaciones de algunos analistas.

”La asequibilidad es un gran problema, es algo de lo que hablamos mucho internamente y, de hecho, tenemos muchos planes para abordarlo”, dijo Bill Ford, al respecto del lanzamiento por parte de esta automotriz de una camioneta eléctrica de 30 mil dólares en 2027.

CÁMARA DE COMERCIO DE EU APOYA AL T-MEC

Otras empresas de los tres sectores económicos (agroindustria, manufactura y servicios) han llamado al ejecutivo estadounidense para abogar por el T-MEC, como es el caso de la Coalición en Apoyo del T-MEC.

Según esta Coalición hay en juego 13 millones de empleos estadounidenses que dependen directamente del T-MEC, así como el impacto directo en las ganancias que se generan a partir de las relaciones de producción de estas empresas.

Esto motivó a que 578 agrupaciones empresariales firmasen una carta en apoyo al T-MEC y convencer al ejecutivo de Estados Unidos a que no elimine este tratado comercial trilateral.