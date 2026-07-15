Caen acciones de SpaceX por debajo de su precio de salida

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    Caen acciones de SpaceX por debajo de su precio de salida
    Que los accionistas entren en pérdidas tan pronto supone un golpe para la confianza del mercado del que algunas empresas recién cotizadas nunca llegan a recuperarse. ESPECIAL.

Sus títulos cotizan por debajo de los 135 dólares a medida que se desvanece el entusiasmo inicial de los inversores

Las acciones de SpaceX cayeron por cuarta sesión consecutiva este miércoles, situándose por debajo de su precio de salida a bolsa de 135 dólares por primera vez.

Los títulos caían 2.01% hasta los 133.35 dólares, de acuerdo con datos de CNBC.

SpaceX ha experimentado fuertes fluctuaciones desde su histórica salida a bolsa el mes pasado, que recaudó la cifra récord de 86 mil millones de dólares y consagró a su fundador, Elon Musk, como el primer trillonario.

A principios de este mes, las acciones de SpaceX se incorporaron al índice Nasdaq-100 mediante un proceso acelerado. UBS recomendó este miércoles comprar acciones de SpaceX antes del lanzamiento de Starship esta semana.

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