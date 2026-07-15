Caen acciones de SpaceX por debajo de su precio de salida

Las acciones de SpaceX cayeron por cuarta sesión consecutiva este miércoles, situándose por debajo de su precio de salida a bolsa de 135 dólares por primera vez.

Los títulos caían 2.01% hasta los 133.35 dólares, de acuerdo con datos de CNBC.

SpaceX ha experimentado fuertes fluctuaciones desde su histórica salida a bolsa el mes pasado, que recaudó la cifra récord de 86 mil millones de dólares y consagró a su fundador, Elon Musk, como el primer trillonario.

A principios de este mes, las acciones de SpaceX se incorporaron al índice Nasdaq-100 mediante un proceso acelerado. UBS recomendó este miércoles comprar acciones de SpaceX antes del lanzamiento de Starship esta semana.