Gobierno de Trump pone fin al estatus de protección temporal para los somalíes en EU

La administración Trump está terminando el estatus de protección temporal (TPS) para los somalíes que viven en Estados Unidos, dando a cientos de personas dos meses para abandonar el país o enfrentar la deportación.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo en una declaración que las condiciones en el país del este de África habían mejorado lo suficiente y que los somalíes ya no calificaban para la designación bajo la ley federal.

“Temporal significa temporal”, escribió Noem, añadiendo que permitir que los ciudadanos somalíes permanecieran era “contrario a nuestros intereses nacionales”.

“Estamos poniendo a los estadounidenses primero”, añadió.

Luego, Donald Trump dijo que su administración iba a revocar la ciudadanía estadounidense de cualquier inmigrante naturalizado de Somalia o de cualquier otro país que fuera condenado por defraudar a lo que él llamó “nuestros ciudadanos”.

El presidente estadounidense hizo estas declaraciones en un discurso más amplio en el Club Económico de Detroit durante un viaje a Michigan, y no entró en más detalles en ese momento.

Existe un alto nivel de ciudadanía estadounidense por naturalización entre las comunidades somalí-estadounidenses de Minnesota.

La administración Trump anunció por primera vez su intención de poner fin a la protección de los ciudadanos somalíes en noviembre. Trump escribió en su plataforma Truth Social sobre Minnesota, donde habita una gran comunidad somalí: “Las bandas somalíes están aterrorizando a la gente de ese gran estado, y miles de millones de dólares han desaparecido. ¡Que los devuelvan a sus lugares de origen! ¡Se acabó!”.

El Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (Cair), que aboga por un trato justo a los musulmanes en Estados Unidos, criticó el martes la última reducción de derechos como un “ataque intolerante” que enviará a algunos somalíes de regreso a una nación inestable y devastada por la guerra.

“Esta decisión no refleja el cambio en las condiciones en Somalia ”, declaró Cair en un comunicado conjunto con su filial de Minnesota. “Al desmantelar las protecciones para una de las comunidades negras y musulmanas más vulnerables, esta decisión expone una agenda arraigada en la exclusión, no en la seguridad pública”.

La administración ha utilizado los problemas de fraude de Minnesota como pretexto para enviar una oleada de agentes de inmigración al estado.

Trump ha llamado a los somalíes “basura” y ha hecho referencia a informes no verificados, amplificados por legisladores republicanos, que sugieren que el grupo militante Al-Shabaab en Somalia se benefició del fraude cometido en Minnesota, aunque estas afirmaciones no han sido corroboradas.

El lunes, Minneapolis y St. Paul presentaron una demanda contra la administración, alegando que Minnesota estaba siendo atacada por su diversidad y sus diferencias políticas con el gobierno federal. “Los agentes [del Departamento de Seguridad Nacional] han sembrado el caos y el terror en toda el área metropolitana”, declaró Keith Ellison, fiscal general del estado.

La semana pasada, la ciudadana estadounidense Renee Good recibió un disparo mortal en la cabeza por parte de un agente federal de inmigración en el sur de Minneapolis durante un operativo policial, lo que provocó que decenas de miles de personas marcharan en protesta en todo Estados Unidos.

La decisión de retirar el TPS a los somalíes en EE. UU., reportada inicialmente por Fox News Digital, afecta a 705 ciudadanos somalíes que actualmente cuentan con TPS, según datos oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EU a agosto de 2025. Tienen hasta el 17 de marzo antes de que expire su estatus. Fuentes anónimas de inmigración citaron a Fox News cifras más altas: aproximadamente 2471 beneficiarios actuales y otras 1383 solicitudes.

El TPS es otorgado por el Departamento de Seguridad Nacional a los extranjeros que no pueden regresar de forma segura a sus países de origen debido a conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias.

Esta protección permite a las personas vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos hasta que mejoren las condiciones en su país de origen.

Los somalíes obtuvieron el TPS por primera vez durante la guerra civil de Somalia durante el gobierno de George H. W. Bush en 1991. Este estatus ha sido renovado repetidamente por sucesivos gobiernos, el más reciente por Joe Biden en septiembre de 2024, quien lo extendió hasta marzo de 2026.

Somalia sigue asolada por la violencia persistente de militantes de Al-Shabaab, una grave sequía y una crisis humanitaria generalizada que ha desplazado internamente a millones de personas, según informes de la ONU. Organizaciones de derechos humanos han advertido que el retorno de ciudadanos somalíes al país podría ponerlos en grave riesgo.

El Servicio de Investigación del Congreso dijo la primavera pasada que la población somalí del TPS era de 705 de los casi 1,3 millones de inmigrantes que lo tenían en Estados Unidos. Trump ha puesto fin a las protecciones en varios países en su segunda presidencia como parte de su ofensiva contra la inmigración legal e ilegal en Estados Unidos .

Somalia es uno de los países más pobres del mundo y lleva décadas azotado por conflictos crónicos, exacerbados por múltiples desastres naturales, incluyendo graves sequías. Al-Shabaab, grupo afiliado a Al Qaeda, controla partes del país y en los últimos años ha perpetrado atentados con camiones bomba y otros ataques en la capital, Mogadiscio, que han causado la muerte de decenas de personas.

El Congreso estableció el programa de estatus de protección temporal en 1990 para ayudar a los extranjeros que huyen de condiciones inestables y amenazantes en sus países de origen y residen en Estados Unidos. Permite al poder ejecutivo designar un país, generalmente en periodos de 18 meses, para el estatus de protección.

Los beneficiarios aprobados pueden trabajar legalmente y están protegidos de la deportación, pero no existe ninguna vía para obtener una tarjeta verde o la ciudadanía estadounidense y dependen de que el gobierno renueve la designación TPS cada pocos años.

No quedó claro de inmediato con qué rapidez los somalíes amparados por el TPS podrían ser expulsados del país una vez que expire su protección. La mayoría de los intentos del gobierno para cancelar una designación de TPS han terminado en los tribunales.