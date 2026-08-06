Invertirán Tesla y SpaceX 16.8 mmdd en planta de chips

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    Invertirán Tesla y SpaceX 16.8 mmdd en planta de chips
    La instalación en el condado de Grimes abarcará más de 100 millones de pies cuadrados y se espera que cree al menos 3 mil empleos. ESPECIAL.

El objetivo es que la nueva planta tenga capacidad para producir un teravatio de capacidad de cómputo al año

AUSTIN-Tesla y SpaceX confirmaron hoy que su planta de semiconductores, conocida como Terafab, se construirá en el condado de Grimes, Texas, con una inversión inicial de 16.8 mil millones de dólares.

La fábrica será “con diferencia, el edificio más grande y valioso de la Tierra”, escribió Elon Musk, director ejecutivo de ambas compañías. Las empresas afirmaron que la planta dará empleo a al menos 3 mil personas del condado de Grimes, ubicado al norte de Houston, en Texas.

“Las instalaciones serán una fábrica avanzada de semiconductores que salvará la brecha entre el suministro mundial actual de chips y la demanda de capacidad de cómputo del futuro”, se lee en una publicación del sitio web de SpaceX.

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“Terafab será una obra épica, tanto por su misión como por sus dimensiones; está diseñada para generar nueva capacidad de cómputo a una escala y velocidad sin precedentes. Se planea una fábrica integrada verticalmente con más de 100 millones de pies cuadrados de espacio de fabricación. Estas instalaciones albergarán la fabricación, el encapsulado y las pruebas de dispositivos avanzados de lógica y memoria”, señala SpaceX en su sitio web.

El anuncio se produjo tras una reunión del condado celebrada ayer, a la que asistieron cientos de residentes para expresar su preocupación tanto por los millones de dólares en exenciones fiscales concedidas al proyecto como por la falta de transparencia.

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