Invierte sector restaurantero 300 mdp en apertura de 40 nuevos negocios y 2 mil 500 empleos

El sector restaurantero estará cerrando este año con inversiones por 300 millones de pesos ante la apertura de 40 nuevos restaurantes en la localidad, donde el 60% de las nuevas aperturas se ubicaron en la zona norte de la ciudad de Saltillo.

El presidente de Canirac Saltillo, Isidoro García Reyes, indicó que las nuevas inversiones de este año fueron muy similares a las de 2024, aunque inicialmente se esperaba que fueran más bajas, toda vez que no se esperaba un año con inversiones, sino con reservas, sin embargo, añadió que el empresario que ha visto la propuesta que tiene Coahuila ha volteado a verlo para abrir nuevas sucursales.

Entre las nuevas aperturas hay restaurantes desde formato chiquito hasta grandes cadenas y han generado 2,500 empleos.

Además del 60% de las nuevas inversiones que se han ubicado en el norte de la ciudad, el presidente de Canirc Saltillo comentó que un 30% se ubicó en el sur de la ciudad y el resto en el área de Mirasierra.

Entres las nuevas aperturas de este año, está Junco, Las Espadas, Super Salad´s que abrió nuevas sucursales, entre otros, pero también hay empresarios que le apostaron a la venta de comida congelada para que los consumidores puedan cocinarla de manera rápida.

García Reyes destacó la importancia de que se siga generando empleo, además de que existe una estabilidad laboral porque no hay tanta oferta de demanda, pero tampoco existe un déficit de desempleo.

PARO TECNICOS

En el caso de los paros técnicos y su impacto en comedores industriales, indicó que si les afectó y ahora tendrán que ver como viene el tema de diciembre porque es el tema más fuerte, ya que la tercera y cuarta semana son paros preparados en la industria automotriz, lo que esperan es que no se prolongue por falta de producción.

Por lo pronto, este año los trimestre más complicados fueron el primero y el tercer trimestre, se presentó hasta un 20% de baja de lo que era nuestra producción de alimentos.

Mientras que ahora que regreso GM Ramos Arizpe del paro que realizó durante unos días ante los bloqueos en carreteras del Bajío y centro del país, destacó que cuando regresan es cuando empieza la demanda del clúster automotriz y esto ayuda a todos.

POSADAS

Para lo que resta de este año, comentó que noviembre viene con una actividad fuerte porque empiezan las posadas a partir de la tercera semana, lo que generará flujo en los restaurantes y recintos importantes de la ciudad.

De hecho compartió que en el tema de los restaurantes hay un 80% de ocupación y en recintos a un 90% con los eventos de fin de año, más de 250 millones de pesos es lo que se está invirtiendo en el tema gastronómico de las empresas.