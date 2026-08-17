Invitan al 1er Encuentro Nacional de Destilados en Saltillo; se espera una derrama de hasta 800 mil pesos

El 1er Encuentro Nacional de Destilados Productor Auténtico, que se estará realizando en Saltillo del 27 al 29 de agosto, se espera una derrama económica de 500 mil a 800 mil pesos, pues participarán 20 casas de destilados y se contempla una asistencia de cien participantes.

En la rueda de prensa donde se presentaron los pormenores del evento participaron el presidente del Consejo Nacional de Productores de Sotol, Roberto Palacios, la secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua, el secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor y el director de la OCV de Saltillo, Raúl Rodarte Leos.

Entre las actividades que contempla está una serie de conferencias, entre ellas la Cámara Nacional del Tequila presentará una propuesta de reforma al IEPS Bebidas Alcohólicas, otra será sobre el Etiquetado de Productos, sobre las Levaduras en el Proceso de Fermentación del Mosto de Agave Sabores Diferenciados.

Además se tendrá la Firma del Convenio Matriz Productor Auténtico, así como las conferencias La Red que Quita Obstáculos, Cómo llevar un Buen Destilado más Lejos, y Sotol Spirits Destilería, Sotol Patrimonio Vivo.

Durante la conferencia de prensa, se destacó que este evento nace por un proyecto que se llama Productor Auténtico, en el que se busca una trazabilidad hacia los pequeños y medianos productores de las diferentes entidades del país, asimismo nació de los objetos del Consejo Nacional de Productores de Sotol.

“El proyecto es que los productores puedan tener certeza, tanto los municipios, como los productores y los consumidores ofrecerles una línea de trazabilidad con una promesa de origen, en la que al momento que ves una botella, un producto que diga Productor Auténtico, tu sabes que realmente viene de un productor, no hay en su momento algún manejo irregular que pueda afectar el producto y esto garantiza el origen del mismo”, aseguró.

Por ello, se hará un equipo entre los municipios que adopten el Productor Auténtico y los productores, esto a beneficio de los consumidores, asimismo esto también se puede convertir en una nueva forma de recaudación municipal.

Agregó que este proyecto lo empezaron a querer adoptar diferentes asociaciones de diferentes partes del país, por ello, se firmará este convenio marco con asociaciones de Michoacán, Ciudad de México y Durango, entre otras.

Finalmente la sede será el Museo de la Revolución, ahí serán las catas de 6 pm a 8 pm y tendrán un costo de 300 pesos.