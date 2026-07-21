Juez aprueba acuerdo de mil 500 mdd con Anthropic por libros pirateados para Claude

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    Juez aprueba acuerdo de mil 500 mdd con Anthropic por libros pirateados para Claude
    La empresa había adquirido de manera indebida millones de libros para entrenar a su chatbot Claude. EFE

Tres autores demandaron a esta empresa de IA en 2024; el acuerdo logrado fue “la mayor recuperación por derechos de autor conocida en la historia”, manifestó abogado

Una jueza federal aprobó un acuerdo por infracción de derechos de autor de mil 500 millones de dólares (mdd), en el que la empresa de inteligencia artificial Anthropic pagará a miles de autores unos 3 mil dólares por libro después de haber utilizado copias pirateadas de sus obras para entrenar a su chatbot Claude.

La jueza de distrito Araceli Martínez-Olguín señaló en un fallo emitido el lunes que el acuerdo de demanda colectiva ofrece un “alivio significativo” a los autores y editores afectados.

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Aproximadamente el 91% de los más de 482 mil libros incluidos en el fallo han sido reclamados por autores o editores, a quienes ahora les corresponde recibir el pago.

El abogado de los demandantes, Justin Nelson, afirmó en un comunicado que el acuerdo fue “la mayor recuperación por derechos de autor conocida en la historia. Esperamos realizar las distribuciones a los miembros del grupo lo antes posible”.

El juez de distrito William Alsup concedió la aprobación preliminar en el tribunal federal de San Francisco en septiembre pasado y desde entonces se ha jubilado. Alsup había emitido el verano pasado un fallo mixto en el caso: determinó que entrenar chatbots de IA con libros protegidos por derechos de autor no era ilegal, pero que Anthropic obtuvo de manera indebida millones de libros a través de sitios web pirata.

La novelista superventas de suspenso Andrea Bartz presentó por primera vez la demanda junto con otros dos autores en 2024.

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