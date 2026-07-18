Temores por rentabilidad de IA borran 3 billones de dólares de Nvidia y firmas de chips en Wall Street

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    Temores por rentabilidad de IA borran 3 billones de dólares de Nvidia y firmas de chips en Wall Street
    Nvidia ostenta aún el título de la empresa más valiosa del mundo desde junio del 2025 NVIDIA

El nuevo modelo de IA de código abierto de China presiona las acciones de Nvidia, AMD e Intel

Las acciones de las empresas del sector de semiconductores fueron sacudidas ayer en general, debido a crecientes preocupaciones del mercado por ver un retorno de las inversiones destinadas al desarrollo de IA y a una creciente competencia china.

Por ejemplo, al cierre de la jornada, Nvidia bajó 2.21%; Intel 1.73%; AMD 1.03%, y Broadcom 0.97%, recuperándose en parte de pérdidas que por la mañana llegaron a ser superiores al 4.00%.

En el punto de las transacciones matutinas en la Bolsa neoyorquina, Nvidia fue incluso superada por unos instantes por Apple como la empresa número uno del mundo en capitalización de mercado.

https://vanguardia.com.mx/tech/entra-la-ia-en-la-era-de-la-eficiencia-y-wall-street-mira-mas-alla-de-los-grandes-modelos-BI22086878

El valor de Nvidia llegó a descender a 4.84 billones de dólares (millones de millones), mientras que el de Apple se establecía en 4.88 billones de dólares, rebasando al fabricante de chips.

No obstante, al término de las operaciones bursátiles normales de ayer, la capitalización de mercado de Nvidia quedó en 4.91 billones de dólares, por 4.90 billones de Apple, según estimaciones de diversos sitios especializados, como companiesmarketcap.com.

Así, Nvidia ostenta aún el título de la empresa más valiosa del mundo desde junio del 2025, cuando superó a Microsoft.

Sin embargo, desde que la acción del fabricante de chips alcanzó su máximo del 2026, el 14 de mayo, ha marcado una tendencia bajista retrocediendo hasta ayer 13.97%.

En su conjunto, desde el pasado 22 de junio hasta ayer, las acciones de empresas del sector de los semiconductores acumularon una pérdida de poco más de 3 billones de dólares en valor de mercado ante los costos asociados a la IA que han ido en aumento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/demanda-apple-a-openai-por-robo-de-secretos-comerciales-HG22068609

Esta semana, por ejemplo, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) proyectó gastos de capital superiores a lo previsto para el 2026, de entre 60 mil millones y 64 mil millones de dólares, desde entre los 52 mil millones y 56 mil millones anteriores.

La creciente competencia mundial por parte de China en el ámbito de la IA también ha seguido afectando a las empresas occidentales del sector.

Ayer, particularmente, pegó la presentación de Kimi K3 por parte de la startup china Moonshot, que se consideró el modelo de IA de acceso público más grande del mundo que los desarrolladores pueden descargar y ejecutar por su cuenta.

”La novedad más reciente es la competencia de los modelos de código abierto en China, que, según se informa, están rivalizando con el rendimiento de las principales ofertas de Anthropic y OpenAI, lo que genera nuevas preocupaciones sobre el elevado ritmo del gasto en tecnología”, comentó Angelo Kourkafas, estratega sénior de inversiones de la firma Edward Jones.

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El nuevo lanzamiento de IA abierta en China se produce un mes después de que Estados Unidos retirara los modelos Fable y Mythos de Anthropic por motivos de seguridad.

Por otro lado, el jueves pasado Bloomberg informó que Alphabet se había retrasado en el lanzamiento de Gemini 3.5 Pro, su modelo de IA más potente.

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