La informalidad laboral en México representa casi 55% del total de trabajadores en marzo de 2026

Con base a los Indicadores de Ocupación y Empleo de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) esta cantidad de personas trabajadoras en la informalidad se mantuvo con respecto a febrero de 2026 pero a nivel anual en febrero el aumento de la tasa de informalidad pasó de 44 a 54.5%.

Hay 33 millones de trabajadoras y trabajadores en la informalidad laboral en México registrados para el tercer mes de 2026, representando el 54.8% de las y los contratados de la población ocupada mexicana —que fue de 60 millones 151 mil 886 para el periodo antes citado— y aumentando en términos anuales 0.5%, precisó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La división del número de población ocupada por la población en informalidad laboral da como resultado la tasa de informalidad.

Sin embargo, el crecimiento de la población en la informalidad laboral creció de enero a febrero de 2026, pasando de 32.7 millones de personas a 33 millones. El aumento anual entre enero de 2025 y 2026 de la tasa de informalidad pasó de 44.7 a 54.1%.

AUMENTOS EN LA PEA Y OCUPADOS A NIVEL NACIONAL

La población económicamente activa (PEA) aumentó en marzo, ya que pasó de 61 millones 87 mil 627 en marzo de 2025 a 61 millones 645 mil 660 en el tercer mes de 2026, según la ENOE.

En febrero de 2026 la PEA fue de 61 millones 867 mil 916, aumentando 1 millón 176 mil 110 con respecto a febrero de 2025; la población ocupada para el segundo mes de 2026 fue de 60 millones 867 mil 916 personas, reportó Inegi.

Para el primer mes de 2026 la PEA fue de 61 millones 867 mil 916 personas, aumentando en 237 mil 541 con respecto a enero de 2025; la población ocupada a comienzos de 2026 fue de 59 millones 673 mil 614 trabajadoras/os, precisó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.