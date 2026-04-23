Cuando el emprendimiento deja de ser nuevo... y empieza a doler (Parte I)

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Opinión
/ 23 abril 2026
    Cuando el emprendimiento deja de ser nuevo... y empieza a doler (Parte I)
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El verdadero problema no es fallar. Es funcionar mal... el tiempo suficiente como para creer que están bien

Hay una etapa del emprendimiento de la que casi nadie habla.

No es el inicio; ese está lleno de emoción, likes, pitch decks y frases motivacionales recicladas.

Es la etapa incómoda. La que llega entre el primer y el tercer año. Cuando ya no eres “nuevo”... pero tampoco eres sólido. Cuando ya no eres promesa... pero tampoco eres empresa.

https://vanguardia.com.mx/opinion/mala-suerte-o-ingenuidad-JP19703956

Ahí es donde empieza el verdadero examen. El mercado deja de aplaudir el esfuerzo y empieza a cobrar resultados.

El cliente deja de tenerte paciencia y empieza a compararte. Y el emprendedor —que sobrevivió al arranque— descubre algo más peligroso que el fracaso: la falsa sensación de que todo va bien.

Porque sí, hay ventas. Hay operación. Hay clientes. Pero también hay grietas. Grietas que no hacen ruido... hasta que colapsan. Y cuando eso pasa, no hay crisis; hay sorpresa.

Porque nadie vio venir lo que llevaba años formándose. Aquí no hay mala suerte. Hay patrones.

Vamos a explorar en esta y la próxima columna 8 problemas que más se presentan y tienen un impacto fulminante en la operatividad de los negocios operando entre 1 y 3 años.

PROBLEMA 1: EL NEGOCIO CRECIÓ... PERO LA CABEZA NO

El emprendimiento dejó de ser una idea... pero sigue operando como si lo fuera.

Más clientes. Más trabajo. Más dinero entrando. Pero exactamente los mismos procesos... o peor, ninguno. Todo se resuelve en: mensajes de WhatsApp, llamadas urgentes, decisiones “rápidas”. Y cuando algo falla, nadie sabe: quién lo hizo, cómo se hizo ni por qué se hizo así.

> Resultado: retrabajo, desgaste y margen que desaparece sin hacer ruido.

El negocio creció... pero la forma de operarlo no. No escalaste. Te estiraste.

PROBLEMA 2: SE ENAMORARON DE SU PRODUCTO... Y DEJARON DE ESCUCHAR

Hubo un momento en el que lo que vendías funcionó. Y funcionó bien. Pero el mercado no se quedó ahí. El cliente cambió. La competencia mejoró. Y tú... seguiste defendiendo lo mismo.

“Así nos ha funcionado siempre”.

“Eso es lo que nos diferencia”.

Mientras tanto: el cliente dejó de preguntar, de cotizar, de regresar. No porque no le gustes, sino porque ya no eres relevante.

El problema no es el mercado.

> Es que dejaste de escucharlo.

El cliente no discute. Solo se va.

https://vanguardia.com.mx/opinion/mala-suerte-o-ingenuidad-parte-ii-NB19904900

PROBLEMA 3: OPERAN SIN VER... Y DECIDEN SIN SABER

Hay ventas.

Hay movimiento.

Hay actividad.

Pero no hay claridad.

No sabes con certeza: cuánto ganas realmente, en qué pierdes dinero, qué sí funciona, qué sólo parece funcionar. Y aun así, se toman decisiones todos los días, basadas en:

“Yo siento que...”.

– “Según yo...”.

– “Creo que vamos bien...”.

Hasta que un día los números hablan. Y no coinciden con la historia que te estabas contando. No es mala suerte. Es falta de visibilidad.

PROBLEMA 4: EL EQUIPO SE VOLVIÓ SUFICIENTE... PARA QUEDARSE CORTO

El equipo inicial fue clave. Sacaron el negocio adelante. Respondieron cuando no había nada. Se comprometieron. Pero crecer exige algo más que compromiso. Exige capacidad. Y ese es el punto incómodo:

No todos los que te trajeron hasta aquí... pueden llevarte al siguiente nivel.

Pero nadie quiere tocar ese tema: porque “son de confianza”; porque “han estado desde el inicio”; porque “cómo lo voy a cambiar ahora”.

Mientras tanto: se toman decisiones sin preparación, se lidera sin estructura, se ejecuta sin método.

Y el negocio empieza a frenarse... desde adentro. No falta gente; falta nivel.

7 RECOMENDACIONES ESTILO MANDRAKE PARA NO HACERTE TRAMPA TÚ SÓLO

Porque criticar sin aportar... suena a ardido.

Y aquí venimos a incomodar... pero también a corregir.

1. Deja de operar con memoria... y empieza a operar con sistema.

Si tu negocio depende de lo que alguien “recuerda”... ya perdiste control.

> Documenta, estandariza, mide.

Lo que no está en sistema... no existe.

2. Habla con el cliente... aunque no te guste lo que diga.

No mandes encuestas para validar lo que quieres escuchar.

> Pregunta por qué no te compran.

Ahí está el oro... no en tus clientes fieles.

3. Define 5 indicadores... y obsesiónate con ellos.

No necesitas 40 métricas. Necesitas claridad brutal en pocas.

> Ventas, margen, conversión, costo, retención.

Si no los sabes hoy... estás jugando a la empresa.

4. Haz un inventario honesto de tu equipo.

No emocional. No histórico. No leal.

> ¿Quién suma al siguiente nivel... y quién estorba?

Crecer también implica incomodar relaciones.

5. Deja de improvisar crecimiento.

Más clientes sin estructura... no es crecimiento.

> Es presión.

Y la presión... rompe lo que no está listo.

6. Cuestiona lo que “siempre ha funcionado”

Esa frase ha matado más negocios que la competencia.

> Si no lo revisas... se vuelve obsoleto.

Y lo obsoleto no avisa.

7. Salte de la operación... o la operación te va a tragar.

Si todo pasa por ti... no tienes empresa.

> Tienes autoempleo sofisticado.

Y caro.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-fracaso-no-es-un-requisito-FL19567938

CIERRE MANDRAKE

Los emprendimientos no se rompen cuando no venden.

Se rompen cuando:

Venden... pero no entienden por qué.

Crecen... pero no saben sostenerlo.

Y operan... como si el caos fuera estrategia.

Porque el verdadero problema no es fallar. Es funcionar mal... el tiempo suficiente como para creer que están bien. Y ese es el punto más peligroso del emprendimiento:

Cuando deja de doler lo que está mal y ...empieza a sentirse normal. Porque ahí ya no estás creciendo. Estás resistiendo... sin darte cuenta de que el desgaste ya empezó.

Y el mercado —como siempre— no te va a avisar. Sólo va a hacer lo que mejor sabe hacer:

> reemplazarte.

Y cuando eso pase... no lo vas a llamar declive.

Lo vas a llamar: mala suerte.

#SaborAMandrake

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Enrique San Vicente Contreras

Enrique San Vicente Contreras

El Orquestador Silencioso de la Rentabilidad. Enrique San Vicente Contreras, un ejecutivo que ha logrado lo que el ecosistema emprendedor muchas veces promete y rara vez cumple: convertir la estrategia en rentabilidad, la calidad en cultura y la innovación en resultados concretos.

Con más de tres décadas y media de experiencia —y contando— Enrique ha estado al frente de operaciones críticas en organizaciones públicas y privadas. Desde quirófanos digitales hasta las trincheras electorales de América Latina con la Organización de los Estados Americanos, su brújula siempre ha estado calibrada hacia un Norte muy claro: crear valor donde los demás sólo ven procesos.

Formado como ingeniero en sistemas computacionales (sí, cuando las computadoras pesaban más que los consultores), Enrique no tardó en sumar tres maestrías: una en Comercio Electrónico (cuando aún sonaba exótico), otra en Gestión de Tecnologías de Información y una más en Dirección de Empresas. Porque sí, la estrategia no sólo se piensa, se ejecuta... y él ha hecho de la ejecución su arte.

Es fundador y director de Golden TI, una firma que, fiel a su nombre, no ofrece oro molido, sino consultoría tangible para empresas que entienden que el verdadero crecimiento empieza por dentro. Bajo su batuta, Golden TI ha certificado operaciones bajo estándares como ISO 9001, ISO 27001, IATF 16949, ISO 54001, ISO 37001... y la lista sigue, como si fueran medallas olímpicas, pero en forma de rentabilidad y reputación organizacional.

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