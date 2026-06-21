La producción automotriz se debilita en México; exportaciones sostienen al sector

CDMX. - La economía en México enfrenta un escenario de oportunidades y desafíos, por lo que la disciplina macroeconómica será clave para sostener la confianza de inversionistas, según un análisis de CIAL dun & bradstreet.

Fue ayer que se dio a conocer que la industria automotriz lleva dos años consecutivos recortando personal en México, esto según la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi. Las empresas dedicadas a la producción de partes para vehículos automotores llevaron a cabo el mayor ajuste a la nómina, con un recorte de 91 mil plazas durante el último par de años.

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Por su parte, CIAL dun & bradstreet, destacó la existencia de un entorno económico mixto donde la inflación controlada y la estabilidad cambiaria ofrecen certidumbre; mientras que la debilidad en la producción automotriz y la lenta recuperación industrial plantean retos para el crecimiento.

De acuerdo a lo que señaló fue en el mes de mayo, que la inflación anual se redujo a 3.94%, por debajo del 4.03% esperado por el mercado, acumulando cinco quincenas consecutivas a la baja y regresando al rango objetivo de Banxico.

Por su parte, la producción industrial sorprendió en abril con un crecimiento de 1.8% anual, el mejor desempeño desde noviembre de 2023. La construcción avanzó 10.2%, aunque las manufacturas —que representan más del 60% del PIB industrial— continúan en terreno negativo, con 19 meses consecutivos de retrocesos en el segmento de transporte.

No obstante, aun con este repunte, el sector acumula una caída de 0.2% anual en enero-abril, tras retrocesos de 0.6% en 2024 y 1.2% en 2025.

El PIB de vehículos se contrajo 9.1% en 2025 , debido a que resiente los efectos de los aranceles y la incertidumbre derivada de la próxima revisión del T-MEC.

Por su parte analistas de Banco Base asocian el recorte de personal con los aranceles que Estados Unidos (EU) impuso sobre la industria automotriz.

La industria automotriz es la principal fuente de divisas para el país, cuyas exportaciones generaron 59 mil millones de dólares entre enero y abril.

DESEMPEÑO DÉBIL DE LA AUTOMOTRIZ

CIAL dun & bradstreet informó que fue en mayo que se produjeron 342,926 vehículos ligeros, con una contracción de 3.7% anual. Los automóviles cayeron 14.7%, mientras que los camiones ligeros crecieron 4.4%. En contraste, las exportaciones de vehículos ascendieron a 306,288 unidades, con un incremento de 1.7% anual, y las ventas internas crecieron 5.0% en el mismo mes.

En el segmento de camiones, las SUV’s representan ahora más de 60% de los camiones y ha ganado mucho peso, desde menos de 40% hace una década.al momento México sigue siendo uno de los siete mayores productores de vehículos en el mundo.

Después de caer 0.9% en 2025, la producción de vehículos avanzaría solamente 1.1% en este año, ligando dos años consecutivos con un desempeño debilitado. Es la industria más importante dentro del sector manufacturero.

Las exportaciones de vehículos ligeros (autos y camionetas) de mayo ascendieron a 306,288 unidades, reportando un incremento de 1.7% anual. Durante enero-mayo, estas exportaciones acumularon un incremento de 4.0% anual. En este año, más del 84% de la producción de vehículos se destina hacia el mercado externo, siendo su proporción más baja desde 2017.