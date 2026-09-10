La Secretaría de Economía en Coahuila establecerá mesas de trabajo con CFE para garantizar el suministro de energía a empresas

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    La Secretaría de Economía en Coahuila establecerá mesas de trabajo con CFE para garantizar el suministro de energía a empresas
    El secretario de economía destacó la importancia de atender la problemática, pues indicó que aunque los apagones duran poco, para la industria esos minutos representan grandes pérdidas. OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA.

Esto con el fin de atender las quejas y garantizar tanto a la población como a la industria el buen funcionamiento

El secretario de Economía en Coahuila, Luis Olivares Martínez, anunció que acordaron con el gerente regional de la CFE la instalación de una mesa de trabajo de energía para garantizar tanto a la población en general como a la industria instalada en el estado el suministro de energía de manera continua y sin sobresaltos.

Recientemente diversas empresas y centros de trabajo, ubicados en la zona industrial de Derramadero, reportaron interrupciones en el suministro de energía eléctrica, a ello, también se sumó Aguas de Saltillo que anunció que las intermitencias en el servicio de la CFE, afectaron al servicio de suministro de agua potable.

TE PUEDE INTERESAR: Presupuesto, con poco margen para impulsar crecimiento: Coparmex

Sobre ello, Olivares Martínez señaló que las quejas por las fallas en el suministro de energía eléctrica las han recibido aquí (Saltillo) y la Laguna, aunque los apagones son de minutos, agregó que para la industria ese periodo de tiempo les cuesta mucho porque tienen que volver a prender máquinas y hornos.

Ante ello, la semana pasada estuvo con representantes de la Comisión Federal de Electricidad para hacerles ver el impacto que esto tiene y agregó que cuando viaja para promover al estado siempre se destaca y es una realidad que el estado tiene energía, por ello, dijo que el reto en el sector eléctrico es la distribución.

Agregó que algunos parqueros industriales han realizado sus propias inversiones y distribución en sus propios parques para garantizar la calidad y la cantidad de energía que requieren sus inquilinos.

Aunque al final del día, la parte privada no se tiene contemplada en la planeación de la CFE, ya que es ejecutada por quien tiene un negocio inmobiliario, al cual sino hay infraestructura no llegan los inquilinos.

Por lo pronto, agregó que la CFE ha mostrado mucha apertura para erradicar estos problemas, además de que en su planeación a 2030 tienen pronosticada la instalación de 10 subestaciones adicionales, por lo que están haciendo su trabajo y aunque se ven rebasados, hay buena disposición.

Finalmente sobre la afectación que las fallas en el suministro de energía eléctrica pueden generar en la atracción de inversiones, respondió que si el problema fuera que no existiera energía pudiera ser un limitante, pero en lo que se está trabajando es en la calidad de la transmisión para evitar que sea una limitante.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía
Empresas
Energía

Localizaciones


Coahuila
Saltillo
Región Laguna

Organizaciones


CFE

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La cuerda floja

La cuerda floja
true

POLITICÓN: Jurisprudencia UAdeC: Óscar Nájera vs. Marisol Díaz, ¿quién sucederá a Alfonso Yáñez?
true

Monclova: Piden reactivación de AHMSA sin importar quién sea el dueño
La entidad tuvo la segunda tasa de incidencia delictiva más baja del país, según la ENVIPE 2026.

Coahuila, el estado más seguro del país: INEGI
Moreira Valdés será ingresado nuevamente al quirófano para un segundo procedimiento de cateterismo.

Coahuila: Diputado Álvaro Moreira se encuentra estable y en observación tras intervención quirúrgica
La selección mexicana estará presente en las cuatro categorías de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026.

Los 32 mejores arqueros llegan a Saltillo: así quedó la selección mexicana para la Final
Dos mujeres se abrazan mientras observan el incendio del World Trade Center tras un ataque terrorista contra las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, en Nueva York.

Por qué los atentados del 11 de septiembre se sienten de forma distinta 25 años después
Jacob Coxon, exinvestigador de OpenAI y Anthropic, alertó sobre los riesgos de una inteligencia artificial capaz de mejorar sus propias capacidades y advirtió que los sistemas actuales podrían volverse mucho más peligrosos en los próximos años.

¿IA podría tomar conciencia como Skynet?... ’Podría pasar el año que viene’, advierte Jacob Coxon ex trabajador de Anthropic