La Secretaría de Economía en Coahuila establecerá mesas de trabajo con CFE para garantizar el suministro de energía a empresas

El secretario de Economía en Coahuila, Luis Olivares Martínez, anunció que acordaron con el gerente regional de la CFE la instalación de una mesa de trabajo de energía para garantizar tanto a la población en general como a la industria instalada en el estado el suministro de energía de manera continua y sin sobresaltos.

Recientemente diversas empresas y centros de trabajo, ubicados en la zona industrial de Derramadero, reportaron interrupciones en el suministro de energía eléctrica, a ello, también se sumó Aguas de Saltillo que anunció que las intermitencias en el servicio de la CFE, afectaron al servicio de suministro de agua potable.

TE PUEDE INTERESAR: Presupuesto, con poco margen para impulsar crecimiento: Coparmex

Sobre ello, Olivares Martínez señaló que las quejas por las fallas en el suministro de energía eléctrica las han recibido aquí (Saltillo) y la Laguna, aunque los apagones son de minutos, agregó que para la industria ese periodo de tiempo les cuesta mucho porque tienen que volver a prender máquinas y hornos.

Ante ello, la semana pasada estuvo con representantes de la Comisión Federal de Electricidad para hacerles ver el impacto que esto tiene y agregó que cuando viaja para promover al estado siempre se destaca y es una realidad que el estado tiene energía, por ello, dijo que el reto en el sector eléctrico es la distribución.

Agregó que algunos parqueros industriales han realizado sus propias inversiones y distribución en sus propios parques para garantizar la calidad y la cantidad de energía que requieren sus inquilinos.

Aunque al final del día, la parte privada no se tiene contemplada en la planeación de la CFE, ya que es ejecutada por quien tiene un negocio inmobiliario, al cual sino hay infraestructura no llegan los inquilinos.

Por lo pronto, agregó que la CFE ha mostrado mucha apertura para erradicar estos problemas, además de que en su planeación a 2030 tienen pronosticada la instalación de 10 subestaciones adicionales, por lo que están haciendo su trabajo y aunque se ven rebasados, hay buena disposición.

Finalmente sobre la afectación que las fallas en el suministro de energía eléctrica pueden generar en la atracción de inversiones, respondió que si el problema fuera que no existiera energía pudiera ser un limitante, pero en lo que se está trabajando es en la calidad de la transmisión para evitar que sea una limitante.