Lala Yomi® anuncia el power-up de las loncheras para Super Mario Galaxy

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Dinero
/ 30 marzo 2026
    Lala Yomi® anuncia el power-up de las loncheras para Super Mario Galaxy
    Lala Yomi® es la marca del portafolio infantil de Lala, que integra productos pensados para los más pequeños del hogar: leche saborizada, gelatina, y ahora yogurt bebible y queso tipo petit suisse. IMAGEN: CORTESÍA

La nueva película de Nintendo e Illumination llega a cines el 1 de abril

CIUDAD DE MÉXICO.- En un mundo donde las familias buscan aliados auténticos y los niños encuentran diversión en cada momento, Lala Yomi® sabe que crecer es divertido. Por eso se convierte en ese power-up diario que impulsa las mañanas, recarga las tardes y transforma la rutina en una aventura deliciosa, llena de energía y alegría.

Hoy, Lala Yomi®, en colaboración con Universal Products & Experiences, presenta su portafolio integral: un universo completo creado para acompañar a las familias mexicanas con productos nutritivos, prácticos y divertidos. Se trata de leche saborizada, yogurt bebible y queso tipo petit suisse, todos inspirados en Super Mario Galaxy: La Película de Nintendo e Illumination, que llegará a los cines el 1 de abril.

“En Lala Yomi creemos que crecer es divertido, por lo que también debe sentirse como jugar. Por eso, nuestro portafolio es ese power-up que aparece justo cuando los padres lo necesitan: práctico, nutritivo y con la diversión activada. Queremos que los niños abran la lonchera y sientan que están desbloqueando un nuevo nivel”, comentó Alejandra Castro, Gerente de Leches Saborizadas en Grupo Lala.

Lala Yomi® se vuelve una marca aún más fuerte, con la integración de los productos de yogurt y queso tipo petit suisse antes con la marca Lala Chiquitín®, buscando construir un gran portafolio pensado en los más pequeños del hogar. El resultado: una marca que conecta de forma lúdica con los niños, buscando siempre despertar la imaginación y darle tranquilidad a los padres de estar dando lo mejor a sus hijos.

“La integración de nuevos productos, lleva a Lala Yomi® al siguiente nivel de diversión, dándole a las familias más opciones pensadas para cada momento del día. Con la llegada de esta nueva colaboración, lanzaremos la edición limitada de sabor Mora Azul en el Queso tipo petit suisse, un delicioso sabor con la misma nutrición que caracteriza a la marca, que los llevará a otra galaxia”, comentó Nathalia Giraldo, Gerente Corporativo Yogurt Infantil en Grupo Lala.

Esta colaboración estará disponible en las presentaciones de yogurt bebible y petit suisse, así como en el portafolio de leche saborizada de 180 ml y 960 ml en los sabores de: chocolate, fresa y vainilla, acompañados de tus personajes favoritos. El portafolio Lala Yomi®, no tiene sellos, esta reducido en azúcar y grasas, adicionados con vitaminas, aporta calcio y proteína, por lo que es perfecto para la lonchera, el recreo o el snack de la tarde.

La campaña inspirada en Super Mario Galaxy La Película, estará presente en televisión, actividades, vallas publicitarias, en punto de venta e intervenciones en espacios cerca de cines para que acompañen la nueva película con el producto favorito de esta colaboración.

Lala Yomi® sabe que crecer es divertido y busca ser ese potenciador que acompaña a los niños en cada salto, cada risa y cada descubrimiento... y en el aliado que le hace el día más ligero a los papás. Porque crecer no debería sentirse como una carrera... debería sentirse como un juego donde cada snack te impulsa, te motiva y te da una vida extra para seguir creando, soñando y disfrutando.

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