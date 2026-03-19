Lanzan convocatoria para el Premio de Vinculación 2026

El Consejo de Vinculación Universidad-Empresa Coahuila lanzó la convocatoria para participar en la vigésima segunda edición del Premio de Vinculación , así como en los reconocimientos que se entregan a docentes, empresas y agentes de paz y sostenibilidad.

El presidente del Consejo de Vinculación Universidad-Empresa Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, acompañado por rectores y directores de las diferentes instituciones educativas, presentaron los requisitos para postularse a estos premios que se estarán entregando el 18 de junio a las 10:00 horas en la Universidad Carolina.

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En el caso de los estudiantes, participarán aquellos que terminen cualquier carrera profesional en los periodos agosto-diciembre 2025 y/o enero junio 2026 de la UA de C, Instituto Tecnológico de Saltillo, UANE, Universidad Tecnológica de Coahuila, Universidad La Salle Saltillo, Universidad Tecnológica de Saltillo, Universidad Politécnica de Ramos Arizpe, Universidad Politécnica de Ramos Arizpe, Universidad Carolina y Universidad del Valle de México.

El premio reconoce a los dos alumnos más destacados de cada universidad en el campo académico, entre los requisitos para postularse está que en sus estudios de licenciatura tengan un promedio de calificación de 90 o superior y además que presenten un documento curricular que de evidencias de su liderazgo en los campos social, cultural y/o deportivo.

En el caso de los docentes, deben cumplir con un apoyo extra académico a sus alumnos, actividades altruistas, comportamiento ético y de participación social destacada, preparación profesional, antigüedad, evaluación por los alumnos, etcétera.

El reconocimiento a las empresas, se implementó desde 2012 y se entrega a las empresas que muestran un decido apoyo a las actividades que llevan a cabo los diferentes comités de trabajo; mientras que los reconocimientos a Agentes de Paz y Sostenibilidad, se implementó desde 2024 y está dirigido a empresas, organizaciones o fundaciones que a través de su labor fomentan el emprendimiento, la labor social o impactan positivamente en instituciones a favor de la paz y la justicia.

La recepción de postulantes será del 20 de marzo al 01 de mayo 2026 hasta las 13:00 horas, mientras que del 4 al 20 de mayo será una evaluación interna de cada institución educativa.