Las ventas anuales de vehículos ligeros en México crecieron 1.35 por ciento en 2025: Inegi

Dinero
/ 9 enero 2026
    Las ventas anuales de vehículos ligeros en México crecieron 1.35 por ciento en 2025: Inegi
    A través del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía puede dar seguimiento a las ventas de carros. ESPECIAL

Además, el RAIAVL detectó que bajó 0.9 por ciento la producción total de carros y también decreció un 2.68 por ciento la exportación de automóviles

Las ventas de vehículos ligeros (sedanes, SUVs, camionetas y furgonetas) se vieron aumentadas al 5 por ciento en diciembre de 2025 con respecto al mismo mes de 2024 (de 147 mil 140 a 154 mil 450 unidades); a nivel anual crecieron 1.35 por ciento, informó el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La producción de vehículos ligeros también se incrementó, pasó de 224 mil 943 a 243 mil 961, representando un incremento del 8.45 si se compara diciembre de 2024 con la misma.

El caso contrario fueron las exportaciones de vehículos, que decrecieron 14.54 por ciento, pasando de 265 mil 954 a 227 mil 262 unidades, comparándose diciembre de 2024 con respecto a diciembre de 2025.

Entre enero a diciembre de 2024 y 2025, la dinámica económica de las ventas, la producción y la exportación que observó el RAIAVL fue la siguiente:

- Ventas: de 1 millón 504 mil 322 a 1 millón 524 mil 638 unidades

- Producción: de 3 millones 989 mil 483 a 3 millones 953 mil 494 unidades

- Exportaciones: 3 millones 479 mil 086 a 3 millones 385 mil 785 unidades

También el RAIAVL ubicó que de la producción de vehículos ligeros entre enero a diciembre, 22.8 por ciento fueron automóviles y 77.2 por ciento fueron camiones ligeros.

Por otro lado, los destinos de las exportaciones de vehículos ligeros de México al extranjero se concentró de la siguiente manera:

- Estados Unidos: 78.4 por ciento

- Canadá: 11.1 por ciento.

- Alemania: 3.1 por ciento

- Colombia: 1.1 por ciento

- Resto de países: 6.3 por ciento

BAJA PRODUCCIÓN TOTAL DE VEHÍCULOS LIGEROS MARCA GM, MAZDA Y JAC

La producción de vehículos ligeros marca General Motors se redujo en diciembre de 2025 un 29.8 por ciento, con respecto al mismo periodo de 2024. A nivel anual fue un decrecimiento del 3.6 por ciento.

Otra marca afectada fue Mazda que tuvo una variación negativa del 29.6 por ciento en diciembre de 2024 con respecto a diciembre de 2025; a nivel anual la tasa de decrecimiento fue de 16.6 por ciento.

Los carros JAC fueron los que registraron el mayor decrecimiento de las marcas al alcanzar una tasa negativa de 51.5, comparando diciembre 2025 con el mismo mes de 2024. Comparando la producción anual, el decrecimiento de los carros JAC fue de 2.8 por ciento.

EN 2025, BAJA LA EXPORTACIÓN DE LAS MARCAS HONDA, MAZDA, NISSAN

A nivel anual, BMW Group y General Motors también registraron tasas negativas (7.3 y 1.0 por ciento, respectivamente).

Las marcas japonesas fueron las que obtuvieron las tasas de decrecimiento más bajas a nivel anual: Mazda (20.5 por ciento), Honda (20.5) y Nissan (12.2 por ciento).

Temas


Autos
Crecimiento
Economía

Organizaciones


INEGI

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

