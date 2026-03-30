Llama Fonacot a no caer en estafas a través de la red social de Facebook

Tras recibir en Saltillo una queja de que se están vendiendo citas del Fonacot por Facebook o WhatsApp, el director estatal del instituto, Héctor Martínez Valdés, llamó a los trabajadores a no dejarse engañar por esas personas.

“Las citas no se venden, hay persona malintencionadas que por ahí andan buscando vender citas, tengan mucho cuidado con esto, recuerden que todos nuestros trámites son completamente gratuitos, nadie les debe cobrar absolutamente nada ni por garantizar una cita, ni un mejor crédito o una atención más rápida, pues todo el proceso es normal y completamente gratuito”, aseguró.

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A principios de marzo, una persona comentó está situación, donde a través de Facebook contactó con las personas que venden citas, hizo un pago y les mando toda la papelería que le pedían, toda vez que le ofrecían una disponibilidad inmediata en las citas del Fonacot.

Aunque no le especificó la cantidad que pagó por esa supuesta cita, llamó a los trabajadores a no caer en esas estafas y reiteró que los servicios del Fonacot son gratuitos, se abren citas todos los días, aunque se van actualizando cada siete días.

SEMANA SANTA

Desde previo a la Semana Santa, en Fonacot se ha incrementado un 10% a 15% la demanda de créditos, por lo que están atendiendo incluso a algunos trabajadores sin cita informó el director estatal de Fonacot, Héctor Martínez Valdés.

En Saltillo se atiende desde 240 a 280 créditos diarios y anteriormente se atendía 190 a poco más de 200 créditos diarios, asimismo está semana el Fonacot trabaja de lunes a miércoles, mientras que jueves y viernes las oficinas estarán cerradas.

Martínez Valdés indicó que desde la segunda semana de marzo se incrementó la demanda de créditos en Fonacot, por ello, desde hace dos semanas y durante esta semana están atendiendo a trabajadores que llegan sin cita, aunque añadió que estos deben llegar temprano para así poderlos acomodar.