/ 28 enero 2026
    Llevarán educación dual a universidades: Comité del Modelo de Formación Dual de Coparmex
    SaIndicó que actualmente en el programa que se tiene a nivel técnico participan entre 130 a 140 alumnos REBECA RAMÍREZ /VANGUARDIA.

Además señala que se buscará duplicar el número de alumnos y empresas que participan en el programa a nivel bachilleratos técnico

Para el siguiente ciclo escolar, los retos para el Modelo de Formación Dual será la implementación con las instituciones de educación superior a nivel nacional, informó el Comité del Modelo de Formación Dual de Coparmex.

Ricardo Sandoval Garza, que repite como presidente de este comité de Coparmex Nacional, comentó que en este ciclo escolar a nivel nacional son 800 alumnos y 150 empresas participantes en el programa que aplica con tres subsistemas como son el Conalep, Cecyte y la DGETI.

Este programa, con esas instituciones, aplica en 20 carreras diferentes, las que van desde las áreas técnicas, hasta las de manufactura y servicios.

Sin embargo, otro reto para el siguiente año será que la educación dual incursione a nivel de educación superior, para ello, en Coparmex estarán arrancando con el Instituto Politécnico y con la UNID.

Aunque añadió que si bien las universidades tienen algunos programas de intercambio y estadías dual, lo que se quiere es formalizarlo con otro acuerdo secretarial a nivel de la SEP y para ese programa incluso ya se tienen las reglas de operación.

A nivel local comentó que actualmente en el programa que se tiene a nivel técnico participan entre 130 a 140 alumnos, asimismo es con la UNID con la que están en pláticas para llevar también este programa a nivel de educación superior.

