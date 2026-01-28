Llevarán educación dual a universidades: Comité del Modelo de Formación Dual de Coparmex

Para el siguiente ciclo escolar, los retos para el Modelo de Formación Dual será la implementación con las instituciones de educación superior a nivel nacional , informó el Comité del Modelo de Formación Dual de Coparmex.

Ricardo Sandoval Garza, que repite como presidente de este comité de Coparmex Nacional, comentó que en este ciclo escolar a nivel nacional son 800 alumnos y 150 empresas participantes en el programa que aplica con tres subsistemas como son el Conalep, Cecyte y la DGETI.

Este programa, con esas instituciones, aplica en 20 carreras diferentes, las que van desde las áreas técnicas, hasta las de manufactura y servicios.

Sin embargo, otro reto para el siguiente año será que la educación dual incursione a nivel de educación superior, para ello, en Coparmex estarán arrancando con el Instituto Politécnico y con la UNID.

Aunque añadió que si bien las universidades tienen algunos programas de intercambio y estadías dual, lo que se quiere es formalizarlo con otro acuerdo secretarial a nivel de la SEP y para ese programa incluso ya se tienen las reglas de operación.

A nivel local comentó que actualmente en el programa que se tiene a nivel técnico participan entre 130 a 140 alumnos, asimismo es con la UNID con la que están en pláticas para llevar también este programa a nivel de educación superior.