Los 7 gigantes tecnológicos aumentan su valor un 21.18% en 2025

Dinero
/ 8 enero 2026
    Los 7 gigantes tecnológicos aumentan su valor un 21.18% en 2025
    Hay inquietudes sobre estos gigantes financieros sobre una inminente burbuja financiera en toda la industria de la IA. EFE

Nvidia, Alphabet y Microsoft lideraron en los primeros tres lugares, con tasas de crecimiento entre el 14 y 51 por ciento; ya hay inquietudes sobre el futuro de estas inversiones en IA

El valor en los mercados financieros de los 7 gigantes tecnológicos —Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta y Tesla— se registró en 21.552 billones de dólares en 2025, representando un crecimiento anual de 21.18 por ciento con respecto al mismo periodo del año 2024 (17.785 billones de dólares).

Nvidia encabezó la lista de este Top 7 porque se observó un aumento de valor del 37.79 por ciento, al pasar de 3.289 en 2024 a 4.532 billones de dólares en 2025.

En segundo lugar se encontró a la empresa matriz de Google, Alphabet, que alcanzó una tasa de crecimiento del 51.48 por ciento, al pasar de 2.496 a 3.781 billones de dólares en 2025 con respecto a 2024.

El tercer lugar lo ocupó Microsoft, que pasó de 3.134 en 2024 a 3.594 billones de dólares en 2025, representando un crecimiento de 14.67 por ciento a nivel anual.

El resto de los 7 gigantes tecnológicos se distribuyeron de la siguiente manera:

- Apple: de 3.785 a 4.017 (6.12 por ciento de diferencia porcentual) en 2025

- Amazon: de 2.307 a 2.468 (6.97 por ciento de diferencia porcentual) en 2025

- Meta Platforms: 1.478 a 1.664 (12.58% de crecimiento para 2025)

- Tesla: 1.296 a 1.496 (15.43% de crecimiento para 2025)

ALPHABET Y NVIDIA SUPERAN CRECIMIENTO DEL ÍNDICE S&P 500

Con tasas de crecimiento del 51.48 y 37.79 por ciento, Alphabet y Nvidia, superaron el desempeño del índice S&P 500 (compuesto por alrededor de 500 compañías en su mayoría estadounidenses) que fue de 16 por ciento.

Estos aumentos se debieron en gran medida por las inversiones en gasto de capital en proyectos de inteligencia artificial, mejorando el desempeño de los primeros dos lugares de los 7 gigantes tecnológicos.

Las actualizaciones de Gemini 3 (logrando superar aspectos de ChatGPT) y los chips de IA con circuitos electrónicos especializados de Nvidia lograron impulsar las inversiones en capital.

Sin embargo, ya se han registrado inquietudes sobre el valor real y los posibles rendimientos de estas empresas a mediano y largo plazo, incluso mencionando una inminente burbuja financiera en toda la industria de la IA.

(Con información de El Economista y Tradingview)

Temas


Crecimiento
Ia
Valores

Organizaciones


Apple
Tesla
Amazon

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

