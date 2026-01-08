Apuestan Nvidia, AMD, Intel y Lenovo por chips para IA
Destacan creación de nuevos chips de Intel, Nivida y AMD, impulsando el trabajo en conjunto con los sistemas para formar una supercomputadora de IA.
En el Consumer Electronics Show 2026, Nvidia, AMD, Lenovo e Intel, las empresas tecnológicas más grandes de origen estadounidense, presentaron su oferta más reciente de productos y servicios. Estos lanzamientos marcarán la pauta del mercado en los próximos meses.
Dichas firmas influyen en el avance de la inteligencia artificial mediante el desarrollo de soluciones específicas tanto en hardware como en software. Además, son las principales proveedoras para este fenómeno que cobró auge tras la popularización de ChatGPT a finales de 2022.
Nvidia
La compañía dirigida por Jensen Huang presentó la plataforma Rubin. Esta tecnología sucede a Blackwell y se compone de seis chips que trabajan en conjunto para conformar una supercomputadora de IA.
La placa incluye los chips CPU Nvidia Vera, GPU Nvidia Rubin, Nvidia NVLink 6 Switch, Nvidia ConnectX-9 SuperNIC, Nvidia BlueField-4 DPU y Nvidia Spectrum-6 Ethernet Switch.
La suma de estas piezas habilitará una nueva generación de infraestructura. Permitirá procesar enormes volúmenes de datos a gran escala para tareas que requieran razonamiento complejo o generación de contenido.
La empresa también mostró Alpamayo, una familia de modelos de razonamiento de código abierto diseñada para mejorar la conducción autónoma en vehículos inteligentes.
AMD
Bajo el lema “IA en todas partes y para cualquiera”, AMD anunció la nueva generación de chips AMD Instinct MI440X GPU. Su arquitectura está diseñada para gestionar operaciones de IA a gran escala en centros de datos.
De acuerdo con el fabricante, algunas aplicaciones para estos procesadores se orientan a cargas de trabajo científico de alta precisión, computación de alto rendimiento y soberanía de la IA para niveles gubernamentales.
Las GPU MI440X impulsarán supercomputadoras de IA en todo el mundo. Entre ellas figuran Discovery, en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge (Estados Unidos), y el sistema Alice Recoque, la primera supercomputadora a exaescala de Francia.
En cuanto a componentes para consumidores finales, la tecnológica reveló a los nuevos integrantes de la familia Ryzen, empleados en el cómputo personal. En los anuncios destaca la serie Ryzen AI 400 para minicomputadoras y Ryzen AI Max para PC portátiles de gaming.
Lenovo
Para conectar los procesadores de IA en los centros de datos se requieren servidores. Lenovo es uno de los principales proveedores con sus módulos ThinkSystem y ThinkEdge, y en el CES presentó nuevas soluciones para 2026.
Los sistemas Lenovo ThinkSystem SR675i y SR650i están diseñados para la inferencia de la IA. Esto sirve para procesar las solicitudes que los usuarios realizan desde un servicio en la nube. Los sectores de manufactura, salud y servicios financieros pueden aprovechar funciones automatizadas con estos equipos.
Por su parte, el ThinkEdge SE455i es un servidor que puede instalarse fuera de los centros de datos. Gracias a su ventaja móvil, habilita elevados niveles de computación de IA en entornos de comercio minorista, telecomunicaciones o industriales.
Entre los anuncios relevantes figura una asociación con Nvidia para consolidar un nuevo programa de fábricas de IA a escala de gigavatios. Esto implica que las empresas que busquen construir centros de datos tendrán como principales proveedores a estas dos firmas con soluciones listas para instalarse.
Intel
La compañía que allanó el camino de los procesadores para la PC doméstica exhibió Panther Lake. Es el nombre clave de los nuevos chips para laptop Intel Core Ultra Series 3. La novedad radica en su nuevo proceso de fabricación Intel 18A, diseñado y producido en Estados Unidos, lo cual excluye a Taiwán de la fabricación.
“Con la Serie 3 nos centramos en mejorar la eficiencia energética, añadir más rendimiento de CPU, una GPU más grande y de mayor categoría, más capacidad de computación para IA y la compatibilidad de aplicaciones confiables que ofrece x86”, señaló en un comunicado Jim Johnson, director general de computación de cliente de Intel.
La arquitectura x86 ha definido los entornos de Windows durante décadas. Dentro de la serie llegan los nuevos modelos Intel Core Ultra X9 y X7, la gama alta pensada para videojuegos, creación de contenido y productividad.
La empresa también mostró los procesadores Serie 3 para el cómputo en el borde o Edge. Se trata de componentes de alto rendimiento capaces de manejar grandes modelos de lenguaje, video y acción de manera local.