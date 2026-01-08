Apuestan Nvidia, AMD, Intel y Lenovo por chips para IA

En el Consumer Electronics Show 2026, Nvidia, AMD, Lenovo e Intel, las empresas tecnológicas más grandes de origen estadounidense, presentaron su oferta más reciente de productos y servicios. Estos lanzamientos marcarán la pauta del mercado en los próximos meses. Dichas firmas influyen en el avance de la inteligencia artificial mediante el desarrollo de soluciones específicas tanto en hardware como en software. Además, son las principales proveedoras para este fenómeno que cobró auge tras la popularización de ChatGPT a finales de 2022. TE PUEDE INTERESAR: CES 2026: conoce las novedades de Lego, Hisense, Samsung y TCL Nvidia La compañía dirigida por Jensen Huang presentó la plataforma Rubin. Esta tecnología sucede a Blackwell y se compone de seis chips que trabajan en conjunto para conformar una supercomputadora de IA. La placa incluye los chips CPU Nvidia Vera, GPU Nvidia Rubin, Nvidia NVLink 6 Switch, Nvidia ConnectX-9 SuperNIC, Nvidia BlueField-4 DPU y Nvidia Spectrum-6 Ethernet Switch. La suma de estas piezas habilitará una nueva generación de infraestructura. Permitirá procesar enormes volúmenes de datos a gran escala para tareas que requieran razonamiento complejo o generación de contenido. La empresa también mostró Alpamayo, una familia de modelos de razonamiento de código abierto diseñada para mejorar la conducción autónoma en vehículos inteligentes.

AMD Bajo el lema “IA en todas partes y para cualquiera”, AMD anunció la nueva generación de chips AMD Instinct MI440X GPU. Su arquitectura está diseñada para gestionar operaciones de IA a gran escala en centros de datos. De acuerdo con el fabricante, algunas aplicaciones para estos procesadores se orientan a cargas de trabajo científico de alta precisión, computación de alto rendimiento y soberanía de la IA para niveles gubernamentales. Las GPU MI440X impulsarán supercomputadoras de IA en todo el mundo. Entre ellas figuran Discovery, en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge (Estados Unidos), y el sistema Alice Recoque, la primera supercomputadora a exaescala de Francia. En cuanto a componentes para consumidores finales, la tecnológica reveló a los nuevos integrantes de la familia Ryzen, empleados en el cómputo personal. En los anuncios destaca la serie Ryzen AI 400 para minicomputadoras y Ryzen AI Max para PC portátiles de gaming.