Los precios de la gasolina en EU bajan de 4 dólares desde marzo

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    Los precios de la gasolina en EU bajan de 4 dólares desde marzo
    Aunque los precios de la gasolina empiezan a bajar, se prevé que harán falta semanas o meses para que el petróleo vuelva a fluir por el estrecho de Ormuz. AP.

Es la primera vez desde marzo que el costo promedio de un galón de 3.8 litros de gasolina regular ha sido tan bajo

NUEVA YORK.-Los precios de la gasolina en Estados Unidos cayeron por debajo de los 4 dólares por galón en promedio el jueves, pero apenas.

Los precios bajaron durante la noche después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un acuerdo con Irán que exige a Teherán diluir sus reservas de uranio altamente enriquecido y exime las sanciones respaldadas por Washington contra el país.

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Los precios de la gasolina se sitúan en 3,999 dólares en promedio en Estados Unidos, según el club automovilístico AAA. La caída por debajo de los 4 dólares se produce tras un descenso del 15% en el precio del crudo estadounidense este mes.

Pero las fluctuaciones en los precios de la gasolina se mantienen en todo el país. En California, los precios promedian 5,64 dólares por galón, mientras que en Carolina del Sur son de 3,58 dólares por galón.

El acuerdo entre Washington y Teherán contempla un fin permanente de las hostilidades e inicia un plazo de negociación de 60 días para alcanzar un acuerdo final sobre el futuro del programa nuclear iraní, aunque Trump dejó abierta la posibilidad de reanudar los ataques. Al parecer, el plan ofrece a Irán varios beneficios de entrada mientras obtiene poco a cambio.

Los precios del petróleo cayeron el lunes a alrededor de 80 dólares por barril de crudo de referencia estadounidense. Eso se compara con 67 dólares por barril antes de la guerra y el precio de más de 120 dólares por barril alcanzado anteriormente en el conflicto.

Una quinta parte del crudo mundial pasaba por el estrecho antes de la guerra. Ahora, llevará tiempo que cientos de barcos atrapados en el golfo Pérsico salgan por el estrecho, que es angosto.

Y los productores de petróleo del Golfo que redujeron la producción necesitarán tiempo para volver a poner el petróleo en circulación. Los analistas también señalan que los capitanes de los barcos podrían tomarse su tiempo para decidir si el paso es seguro y si la amenaza de un ataque por parte de Irán realmente ha disminuido.

Además, las refinerías suelen pagar el crudo con un mes o más de anticipación, por lo que, incluso después de que bajen los precios del petróleo, no estarán procesando de inmediato productos más baratos.

Los combates por el estrecho de Ormuz interrumpieron no solo el suministro de crudo y de combustible refinado, sino también las cadenas de suministro de fertilizantes, alimentos e incluso calzado. Las empresas esperan que los costos más altos persistan, lo que significa que sus clientes quizá también deban prepararse para ello.

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