Los meses sin intereses (MSI) son una opción de compra de productos y servicios a crédito, con precio de contado, pero que se liquidan a plazos determinados y no se le paga al banco por el uso del dinero. Son una opción atractiva para adquirir bienes, de preferencia duraderos, porque dan la opción de diferir los pagos, sin pagar más por lo que se haya comprado, y con la ventaja de no tener que erogar de un sólo golpe una cantidad importante.

En las ediciones del Buen Fin algunas de las ofertas más atractivas son los meses sin intereses, las instituciones financieras abren la oportunidad de que las personas paguen de esta manera sus compras, desde tres, seis, 12, 18, 24 meses o más se dan para liquidar la adquisición de algún artículo.

De acuerdo con datos del Banco de México, las promociones a meses, con y sin intereses, son uno de los principales elementos para estimular la venta de bienes y servicios a través del pago con tarjeta de crédito. A junio del 2021, 49.7% del saldo de las tarjetas fue utilizado para realizar compras bajo estos programas.

¿Imagínate comprarte unos zapatos de 1,000 pesos y pagarlos en dos años? Parece atractivo, sin embargo, quizá para ese tiempo ya no los uses, ya se hayan desgastado o no te gusten, mientras tanto tu sigues con la deuda, con parte de tus ingresos comprometidos para ese pago y con una línea de crédito menor en tu plástico: o imagina pagar la despensa en el Supermercado a tres meses sin intereses, seguirás pagando algo que ya consumiste, que ya no existe.

Por eso, siempre se recomienda usar la tarjeta de crédito para adquisición de bienes o servicios duraderos, hasta las pantallas pueden entrar en esta categoría, refrigeradores, computadoras, algún bien que requieras para uso doméstico o laboral. No ropa, ni comida.

¿Cómo funcionan los meses sin intereses?

Son compras a precio de contado pero que pagarás con tu tarjeta de crédito a plazos, que pueden ser desde tres hasta 48 meses (sin intereses).

Por ejemplo, si compras una computadora que cuesta 15,000 pesos y tiene la opción de pago de entre 12 y 18 meses sin intereses, dividirás esa cantidad entre los meses que hayas elegido a pagar, si es a 18 meses la cantidad mensual será de 833.3 pesos, parte de tus ingresos que durante un año y medio estarán comprometidos hasta que la liquides.

Si bien, los meses sin intereses te permiten adquirir bienes que en el momento quizá no podrías porque no tienes suficiente liquidez para asumir ese gasto, abusar de su uso sólo provocará asfixia a tus finanzas.

Si a una deuda a meses le agregas otra, será mayor el monto de tus ingresos que estarás comprometiendo. Siempre se recomienda que los pagos de los créditos que se adquieran no rebasen el 30% del salario mensual.

El Banco de México dentro de su plataforma de educación financiera Banxico Educa, recomienda cuidar mucho el uso de la tarjeta, “úsala responsablemente y analiza para qué cosas vale la pena utilizarla. Ojo también con las compras a meses sin intereses que te pueden llevar a eternizar la deuda a 6, 12, 18, 24, etc. meses sin intereses de algo que incluso ya desechaste”.

De acuerdo con Cooltura Financiera, plataforma especializada en divulgación de educación financiera, si acumulas demasiadas compras a MSI, podrías perder el control y exceder tu capacidad de pago. Además, se recomienda no olvidar pagar a tiempo la tarjeta de crédito donde compraste a meses, de no hacerlo tendrás que pagar los intereses de todas las compras.

¿Qué dicen los bancos?

Para esta décimo segunda edición del Buen Fin BBVA estima un crecimiento de 14% en las compras con tarjeta de crédito en relación con las realizadas el año pasado. La institución anunció un plan de pagos a meses sin intereses para sus clientes.

“La oferta que BBVA México ofrece a sus clientes en esta edición es comenzar a pagar en marzo de 2023 a tres meses sin intereses (MSI) en todas las compras que se realicen en una sola exhibición con tarjetas de crédito. Además, ofrece puntos dobles en las tarjetas participantes. El cliente debe realizar sus compras durante la campaña por montos mínimos de 5,000 pesos y llamar a Línea BBVA para inscribirse a la promoción”.