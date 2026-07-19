Manover MX fortalece el trabajo en equipo con exitoso torneo interno de futbol

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    Manover MX fortalece el trabajo en equipo con exitoso torneo interno de futbol
    José Abraham Castillo, Santiago Plaza, Luis M. García, Walmer Alvarado, Gabriel Luna, Pablo Lezama, Daniel Lezama, José Ángel Oyervides, Eduardo Valadez y Carlos del Río. FOTOS: CORTESÍA

Con el objetivo de fortalecer la integración, la convivencia y la motivación entre sus colaboradores, Manover MX llevó a cabo un torneo interno de futbol, una actividad que reunió a directivos, personal administrativo y operativo, así como a sus familias, en una jornada deportiva que reafirmó los valores que distinguen a la empresa

Durante el evento participaron equipos conformados por 11 jugadores cada uno, quienes disputaron una serie de encuentros hasta llegar a la gran final entre los dos equipos con mayor puntuación. Más allá de la competencia, la jornada destacó por el ambiente de compañerismo, entusiasmo y sana convivencia que se vivió entre todos los asistentes.

Para Manover MX, este tipo de actividades representan una oportunidad para fortalecer la cultura organizacional, fomentar el deporte y promover la unión entre sus colaboradores, elementos que consideran fundamentales para construir equipos comprometidos y motivados.

$!Luis Jonathan Puente, Jorge López, Carlos Quevedo.
Luis Jonathan Puente, Jorge López, Carlos Quevedo.

Con más de 15 años de experiencia, Manover MX se ha consolidado como una empresa especializada en la instalación y reubicación de líneas de producción y maquinaria industrial. Sus servicios abarcan la carga, descarga, traslado, montaje y conexión de todos los servicios necesarios para entregar proyectos integrales “llave en mano”, dejando los equipos completamente instalados y listos para operar.

Para ello, la empresa cuenta con grúas, montacargas y equipos de elevación de modelos recientes, respaldados por un programa de mantenimiento preventivo y renovación constante de su flotilla, lo que le permite ofrecer soluciones seguras, eficientes y de alta calidad. A lo largo de su trayectoria, también ha apostado por la profesionalización de sus procesos y la capacitación continua de su equipo para responder a las necesidades de la industria.

$!La jornada se vivió entre jugadas, compañerismo y espíritu deportivo.
La jornada se vivió entre jugadas, compañerismo y espíritu deportivo.

El compromiso con su personal es uno de los pilares de la empresa. Manover MX impulsa el crecimiento de sus colaboradores mediante estabilidad laboral, capacitación constante y una sólida cultura de seguridad, buscando que cada integrante desempeñe sus actividades en las mejores condiciones y regrese a casa sin incidentes.

De acuerdo con la empresa, ese compromiso también se refleja directamente en la atención que reciben sus clientes, ya que contar con equipos de trabajo motivados, preparados y satisfechos se traduce en servicios realizados con calidad, responsabilidad y seguridad.

Durante el torneo estuvieron presentes valores como el trabajo en equipo, la disciplina, el liderazgo y el compañerismo, principios que forman parte de la identidad de Manover MX y que buscan aplicar tanto dentro como fuera de sus operaciones.

$!Más allá del resultado en la cancha, el torneo confirmó que la colaboración, el compromiso y el sentido de pertenencia son parte esencial de la cultura que impulsa el éxito de la empresa.
Más allá del resultado en la cancha, el torneo confirmó que la colaboración, el compromiso y el sentido de pertenencia son parte esencial de la cultura que impulsa el éxito de la empresa.

Al concluir la jornada, la empresa compartió un mensaje dirigido a sus colaboradores, clientes y a la comunidad, destacando que los grandes resultados se alcanzan cuando existe organización, colaboración y compromiso. Asimismo, reconoció que cada integrante del equipo desempeña un papel fundamental en el cumplimiento de los objetivos y en el crecimiento de la organización.

$!La convivencia y el trabajo en equipo fueron los protagonistas del torneo interno de futbol de Manover MX.
La convivencia y el trabajo en equipo fueron los protagonistas del torneo interno de futbol de Manover MX.

Con iniciativas como este torneo interno, Manover MX continúa promoviendo espacios que fortalecen la integración de su personal, convencida de que el bienestar de sus colaboradores es una pieza clave para seguir ofreciendo un servicio de excelencia.

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