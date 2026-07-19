Manover MX fortalece el trabajo en equipo con exitoso torneo interno de futbol

Durante el evento participaron equipos conformados por 11 jugadores cada uno, quienes disputaron una serie de encuentros hasta llegar a la gran final entre los dos equipos con mayor puntuación. Más allá de la competencia, la jornada destacó por el ambiente de compañerismo, entusiasmo y sana convivencia que se vivió entre todos los asistentes. Para Manover MX, este tipo de actividades representan una oportunidad para fortalecer la cultura organizacional, fomentar el deporte y promover la unión entre sus colaboradores, elementos que consideran fundamentales para construir equipos comprometidos y motivados.

Con más de 15 años de experiencia, Manover MX se ha consolidado como una empresa especializada en la instalación y reubicación de líneas de producción y maquinaria industrial. Sus servicios abarcan la carga, descarga, traslado, montaje y conexión de todos los servicios necesarios para entregar proyectos integrales “llave en mano”, dejando los equipos completamente instalados y listos para operar. Para ello, la empresa cuenta con grúas, montacargas y equipos de elevación de modelos recientes, respaldados por un programa de mantenimiento preventivo y renovación constante de su flotilla, lo que le permite ofrecer soluciones seguras, eficientes y de alta calidad. A lo largo de su trayectoria, también ha apostado por la profesionalización de sus procesos y la capacitación continua de su equipo para responder a las necesidades de la industria.

El compromiso con su personal es uno de los pilares de la empresa. Manover MX impulsa el crecimiento de sus colaboradores mediante estabilidad laboral, capacitación constante y una sólida cultura de seguridad, buscando que cada integrante desempeñe sus actividades en las mejores condiciones y regrese a casa sin incidentes.

De acuerdo con la empresa, ese compromiso también se refleja directamente en la atención que reciben sus clientes, ya que contar con equipos de trabajo motivados, preparados y satisfechos se traduce en servicios realizados con calidad, responsabilidad y seguridad. Durante el torneo estuvieron presentes valores como el trabajo en equipo, la disciplina, el liderazgo y el compañerismo, principios que forman parte de la identidad de Manover MX y que buscan aplicar tanto dentro como fuera de sus operaciones.

Al concluir la jornada, la empresa compartió un mensaje dirigido a sus colaboradores, clientes y a la comunidad, destacando que los grandes resultados se alcanzan cuando existe organización, colaboración y compromiso. Asimismo, reconoció que cada integrante del equipo desempeña un papel fundamental en el cumplimiento de los objetivos y en el crecimiento de la organización.

Con iniciativas como este torneo interno, Manover MX continúa promoviendo espacios que fortalecen la integración de su personal, convencida de que el bienestar de sus colaboradores es una pieza clave para seguir ofreciendo un servicio de excelencia.

Temas

Deportes Empresas

Localizaciones

Saltillo

