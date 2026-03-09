Mantiene GM Ramos Arizpe caída en producción y exportación de vehículos en febrero

Durante el mes de febrero y en el acumulado del primer bimestre del año, en el Complejo de General Motors en Ramos Arizpe, se mantuvo una caída tanto en la producción como en la exportación de unidades.

De acuerdo al Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del INEGI en febrero 2026 la producción de la Blazer fue de 3,023 unidades (3,958 febrero 2025) y en el acumulado enero-febrero 2026 fueron 6,541 unidades (8,620 ene-feb25).

Asimismo la Blazer EV fueron 375 unidades feb26 (1,930 en feb25) y 1,267 en ene-feb26 (5,754 ene-feb25); de la Equinos EV 1,870 unidades en feb26 (3,931 feb26) y 2,984 unidades ene-feb26 (10,482 ene-feb25.

Por su parte el Honda Prologue fueron 1,573 unidades en feb26 (4,800 feb25) y en ene-feb26 fueron 2,781 unidades (5,954 ene-feb25) y el Optiq fueron 1,210 unidades en febrero 2026 (1,305 feb25) y en el periodo ene-feb26 fueron 2,213 unidades (2,593 unidades).

EXPORTACIONES

En el caso de las exportaciones, de la Blazer en febrero 2026 se exportaron 2,479 unidades (3,902 feb25) y en ene-feb26 fueron 5,386 (7,646 unidades ene-feb25); Blazer EV fueron 601 unidades en feb26 (1,983 en feb25) y en ene-feb25 fueron 1,276 (5,079 unidades ene-feb25); Equinox EV fueron en feb26 con 2,194 unidades (3,823 feb25) y ene-feb26 con 3,505 (ene-feb25 con 9,341 unidades) y el Optiq fueron 981 unidades en feb26 (1,016 feb25) y ene-feb26 con 2,061 (2,105 unidades ene-feb25).

STELLANTIS

En febrero 2026 la producción de Crew Cab fue de 11,359 (7,096 feb25) y en el periodo enero-feb26 fue de 18,110 unidades (11,925 ene-feb25), la producción de Promaster en feb26 fue 5,620 (7,005 feb25) y en el periodo enero-feb26 fue 10,494 (9,766 ene-feb25), la RAM 1500 fue en febrero 2026 con 4,585 unidades (0 feb25) y la RAM 4000 fue 6,338 feb26 (3,323 feb25) y en ene-feb26 fueron 10,036 (5,499 ene-feb25).

Por lo que respecta a las exportaciones, en la Promaster se exportaron 4,778 unidades en febrero26 (3,397 feb25) y en el periodo enero-febrero26 fueron 6,910 unidades (5,088 ene-feb25) y de la RAM 2500 fueron 17,096 unidades en febrero26 (4,939 feb25) y en el periodo enero-feb26 fueron 26,762 (9,632 ene-feb25).