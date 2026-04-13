Mantienen SUV’s y Pickups liderato en producción y exportación en México

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/ 13 abril 2026
    Mantienen SUV’s y Pickups liderato en producción y exportación en México
    Las exportaciones de las Pickups fueron más de 243 mil unidades, situación con la creció 13.6% contra el mismo periodo del año pasado. ESPECIAL.
Rebeca Ramírez
por Rebeca Ramírez

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Por lo que respecta a los envíos al extranjero, en el caso de las SUV´s, fueron más de 419 mil unidades en el primer trimestre del 2026

Durante el primer trimestre del año, las SUV´s y Pickups continuaron liderando la producción y exportación de vehículos ligeros en México, que en conjunto representaron el 79.9% en el primero caso y el 83.3% en el segundo.

De acuerdo a información de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), en el primer trimestre la producción de SUV´s en el país fue de 466,357 unidades y aunque representó una disminución de 0.7%, representó el 48.1% del total de las unidades que fueron fabricadas en el país durante ese periodo.

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En el caso de las Pickups, durante el primer trimestre fueron 308,458 unidades y representó un crecimiento de 17.8% contra el mismo periodo del año pasado, asimismo representó el 31.8% de las unidades que se fabricaron en el país durante los tres primeros meses del año.

Por lo que respecta a las exportaciones durante el 1T26, en el caso de las SUV´s fue de 419,003 unidades y creció 2.6% contra el mismo periodo de 2025, asimismo representó durante el primer trimestre el 52.7% de las exportaciones del país.

Asimismo las exportaciones de las Pickups fue de 243,073 unidades y creció 13.6% contra el mismo periodo del año pasado, además durante le periodo enero-marzo 2026 significó el 30.6% del total de las exportaciones de México.

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