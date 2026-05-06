Maratón La Moderna generará 12 mdp en derrama económica en Saltillo

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    Maratón La Moderna generará 12 mdp en derrama económica en Saltillo
    Se informó que los participantes llegan con días de anticipación para adaptarse al clima, además de que hay quienes quieren aprovechar ese fin de semana para conocer la ciudad. OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA.

Se estima que entre un 35 y 40% de las mil 500 personas que participarán serán foráneas

La quinta edición del Maratón Saltillo La Moderna Gran Reto 2026 que se realizará el 11 de octubre, se prevé que genere en la ciudad una derrama económica de 12 millones de pesos.

El director general de ChronoSport, José Cossío, dijo que esta derrama económica impactará en hoteles, restaurantes, transportes y comercio, asimismo de los 1,500 participantes que se contemplan para está edición, entre un 35 a 40% serán foráneos, principalmente originarios de Monterrey y de otras ciudades de Coahuila, como son Torreón, Monclova y Parras, entre otros.

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De hecho, comentó que hasta con dos días de anticipación llegan a Saltillo los participantes foráneos, esto debido a que la capital de Coahuila se ubica a 1,400 ó 1,500 metros sobre el nivel del mar y lo que ellos buscan al llegar de manera anticipada a la ciudad.

Este año el evento tiene como sede Parque Centro, donde la salida de los participantes está programada a las 5:30 am.

José Cossío estimó que el ganador realizará el recorrido en 2.20 horas, mientras que el último en llegar le puede llevar hasta siete horas.

Algunos de los pormenores que se presentaron en la rueda de prensa del evento, es que en el país hay 26 maratones y cada año de 2 a 3 dejan de existir, mientras que otros 2 a 3 surgen, por lo que destacó la quinta edición de este maratón.

Asimismo anunciaron que tendrán sorpresas para quienes participaron en las cinco ediciones de este evento, a quienes se les entregará una playera especial y reconocimientos.

Este será un año diferente para este maratón de 42.2 kilómetros con el tema de la ruta, toda vez que del kilómetro 21 al 42 los participantes pasarán por lugares muy emblemáticos para la ciudad, además de que se pasará por la Ruta Recreativa, lo que facilitará la logística de la carrera.

Las categorías son Individual 42K, Relevos 21K y La Moderna KIDS, asimismo se cuenta con una bolsa económica total de 250 mil pesos y por parte de HEB se patrocinan 350 mil pesos en vales, además de los arcones que entrega La Moderna y los demás apoyos de los patrocinadores.

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