Más de 28 mil productos, asegurados en operativo IMPI en Saltillo y Torreón

Fueron 28 mil 499 los productos de origen asiático con un valor de 2 millones 424 mil 625 pesos los que se aseguraron en Saltillo y Torreón en la “Operación Limpieza” que realizó hace unos días la Secretaría de Economía y el IMPI en seis tiendas de origen asiático en Saltillo y Torreón.

De acuerdo a la información que dio a conocer el IMPI, fueron 40 los inspectores que encabezaron los operativos en los establecimientos de MaxiHome, Mega Shopping, Maxi China, Gran Panda y Shunfeng, donde se decomisaron los productos ya mencionados.

Entre los resultados del operativo se informó que aseguraron textiles, ropa, calcetines, juguetes, bolsas, perfumes, productos de maquillaje, mochilas, llaveros y bisutería, entre otros.

Algunas de las marcas falsificadas fueron Disney, Barbie, Lego, Pixar, Super Mario Bros, L.O.L, Sanrio, Gucci y Louis Vuitton, así como productos de Frozen, Princesas de Disney, Barbie, Winnie Pooh, y personajes de Cars, entre otros.

En el caso de Barbie, son infractores de la marca como tal, pero también se trató de productos que infringieron en el diseño del producto por características físicas.

Además, en este décimo segundo operativo se detectó por ejemplo, la comercialización de perfumes y productos de maquillaje apócrifos que pueden afectar la salud de las personas y que, junto con la venta de cigarros y medicamentos falsos constituyen un riesgo para la salud, por lo que es prioritario retirarlos del mercado.

Asimismo la Secretaría de Economía generó sanciones a cerca de 30 agentes aduanales que facilitaban a empresas sin registro o domicilio fijo la introducción de productos piratas provenientes de Asia.

El operativo que se realizó hace unos días en estos dos municipios, tuvo como finalidad asegurar toda aquella mercancía infractora que ostenta marcas registradas ante el IMPI, y se suma también a la importante labor que el gobierno de México y la SE han venido realizando en el combate al comercio ilegal.

Al respecto, el titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto, dijo que durante estos operativos se decomisaron productos provenientes principalmente de China, los cuales hacen uso indebido de signos distintivos y diseños industriales que se encuentran protegidos en el IMPI.

Asimismo, uno de los objetivos de estos operativos y de la “Operación Limpieza”, es crear conciencia en la población de comprar y consumir “lo original y de esta forma evitar la competencia desleal y la mano de obra barata, la evasión fiscal y que no se afecten los derechos de propiedad industrial de los titulares de las marcas registradas”.