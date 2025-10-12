Más de 28 mil productos, asegurados en operativo IMPI en Saltillo y Torreón

Dinero
/ 12 octubre 2025
    Más de 28 mil productos, asegurados en operativo IMPI en Saltillo y Torreón
    Los agentes aseguraron diversos productos entre los que destacaron ropa, bolsas, perfumes, mochilas, gorras, entre otros. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA.

Se detectó la comercialización de productos nocivos para la salud como maquillaje apócrifos, así como cigarros y medicamentos falsos constituyen un riesgo para la salud

Fueron 28 mil 499 los productos de origen asiático con un valor de 2 millones 424 mil 625 pesos los que se aseguraron en Saltillo y Torreón en la “Operación Limpieza” que realizó hace unos días la Secretaría de Economía y el IMPI en seis tiendas de origen asiático en Saltillo y Torreón.

De acuerdo a la información que dio a conocer el IMPI, fueron 40 los inspectores que encabezaron los operativos en los establecimientos de MaxiHome, Mega Shopping, Maxi China, Gran Panda y Shunfeng, donde se decomisaron los productos ya mencionados.

TE PUEDE INTERESAR: Supera Saltillo la generación de empleo de 22 estados: CEECS

Entre los resultados del operativo se informó que aseguraron textiles, ropa, calcetines, juguetes, bolsas, perfumes, productos de maquillaje, mochilas, llaveros y bisutería, entre otros.

Algunas de las marcas falsificadas fueron Disney, Barbie, Lego, Pixar, Super Mario Bros, L.O.L, Sanrio, Gucci y Louis Vuitton, así como productos de Frozen, Princesas de Disney, Barbie, Winnie Pooh, y personajes de Cars, entre otros.

En el caso de Barbie, son infractores de la marca como tal, pero también se trató de productos que infringieron en el diseño del producto por características físicas.

Además, en este décimo segundo operativo se detectó por ejemplo, la comercialización de perfumes y productos de maquillaje apócrifos que pueden afectar la salud de las personas y que, junto con la venta de cigarros y medicamentos falsos constituyen un riesgo para la salud, por lo que es prioritario retirarlos del mercado.

Asimismo la Secretaría de Economía generó sanciones a cerca de 30 agentes aduanales que facilitaban a empresas sin registro o domicilio fijo la introducción de productos piratas provenientes de Asia.

El operativo que se realizó hace unos días en estos dos municipios, tuvo como finalidad asegurar toda aquella mercancía infractora que ostenta marcas registradas ante el IMPI, y se suma también a la importante labor que el gobierno de México y la SE han venido realizando en el combate al comercio ilegal.

Al respecto, el titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto, dijo que durante estos operativos se decomisaron productos provenientes principalmente de China, los cuales hacen uso indebido de signos distintivos y diseños industriales que se encuentran protegidos en el IMPI.

Asimismo, uno de los objetivos de estos operativos y de la “Operación Limpieza”, es crear conciencia en la población de comprar y consumir “lo original y de esta forma evitar la competencia desleal y la mano de obra barata, la evasión fiscal y que no se afecten los derechos de propiedad industrial de los titulares de las marcas registradas”.

Temas


Piratería
Seguridad
Economía

Localizaciones


Saltillo
Torreón

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Habitantes de Saltillo expresaron desconocer la supuesta mutación del virus y mostraron dudas sobre la seguridad de las nuevas vacunas que aplicará la Secretaría de Salud.

Saltillo: dudan saltillenses de volver a vacunarse contra el Covid-19 ante mutación
El fallo judicial frena temporalmente la entrega de carbón a las termoeléctricas de Nava, Coahuila.

Coahuila: Poder Judicial ordena suspender contrato millonario de carbón con CFE
La más reciente capacitación se realizó en el Rabbit Spk, ubicado al norte de la ciudad.

Saltillo impulsa programa ‘Fiesta Segura’; van 200 colaboradores capacitados

La señora Yolanda, de 68 años y residente del Callejón de Miraflores, ha sido víctima de señalamientos falsos en redes sociales que la vinculan con desapariciones de menores en la zona.

Saltillo: mujer de 68 años es acosada de manera anónima en redes sociales
Jorge Reyes, presidente de Coparmex Laguna, alertó que las recientes reformas laborales no diferencian entre pequeñas y grandes empresas.

Coparmex Laguna advierte que reformas laborales ponen en riesgo a 8 de cada 10 empresas
Se trabaja en un tramo que comprende 610 metros lineales de tuberías, que serán repuestas.

Avanza obra hidráulica en la colonia Occidental de Frontera

Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
García Harfuch: Buena racha

García Harfuch: Buena racha