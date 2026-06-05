México: Acumula confianza del consumidor 17 caídas en mayo

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    México: Acumula confianza del consumidor 17 caídas en mayo
    El ICC mide la percepción de las y los consumidores sobre su situación económica actual y la del país, así como sus expectativas. CUARTOSCURO
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Con base al Indicador de Confianza del Consumidor del Inegi, se observa expectativas no tan favorables de los hogares mexicanos con respecto a la economía del país

Ante los descensos en todos los rubros que lo conforman, en México, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) disminuyó 3.44 puntos a 43.53 en mayo respecto al mismo mes del 2025.

El indicador concluyó el mes pasado en su menor nivel en 41 meses, pues en diciembre de 2022 se ubicó en 42.81 puntos y de paso contabilizó su decremento número 17 en comparación anual, revelan cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

https://vanguardia.com.mx/dinero/crece-consumo-privado-de-mexico-en-marzo-de-2026-a-tasa-mensual-y-anual-FE21160126

La situación económica futura y actual del País fueron los renglones con retrocesos más significativos en mayo respecto al mismo mes de 2025, con 5.80 y 5.34 puntos, en ese orden.

El componente que evalúa la posibilidad en el momento actual de los miembros del hogar para realizar compra de bienes durables reculó 3.93 puntos en términos anuales a 28.63, su nivel más bajo en tres años.

Los números del Inegi muestran que la situación económica actual del hogar se contrajo 2.02 puntos en mayo en comparación anual y la situación económica futura del hogar 0.10 puntos.

Si la comparación es mensual, durante mayo de 2026, el ICC se padeció un descalabro de 0.71 puntos, tras subir 0.18 en el mes inmediato anterior.

La información del instituto establece que, en comparación mensual, la situación económica futura y actual del País reportaron las mayores variaciones en contra, con 1.60 y 0.96 puntos, respectivamente.

La parte que tiene que ver con la posibilidad en el momento actual de los miembros del hogar para realizar compra de bienes durables cedió 0.74 puntos.

Para el caso de los miembros del hogar, la situación económica actual bajó 0.71 puntos y la futura 0.30 puntos.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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