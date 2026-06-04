Crece consumo privado de México en marzo de 2026 a tasa mensual y anual

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    Crece consumo privado de México en marzo de 2026 a tasa mensual y anual
    “Los datos del IMCP están disponibles en una serie larga desde enero de 1993 y se expresan en índices de volumen físico, con base fija en el año 2018”, precisó Inegi. VANGUARDIA

La adquisición de mercancías importadas superó el de las mercancías con origen mexicano en marzo de 2026, repitiendo patrón de febrero

En México, el consumo privado creció a tasa mensual en marzo de 2026 con una variación de 1.2%; la tasa anual obtuvo un crecimiento de 3.1%, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En términos mensuales se registró que el consumo de bienes y servicios aumentaron 1.4 y 0.4% en marzo de 2026, y a nivel nacional se reportó un aumento mensual de 0.9%, con base al Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) del Inegi.

https://vanguardia.com.mx/dinero/tiene-inversion-fija-caida-de-297-suma-2-anos-con-bajas-segun-inegi-OH21158767

De la misma manera, el IMCP determinó que el consumo privado de bienes y servicios en México en el tercer mes de 2026 y a tasa anual cayó 0.2% pero aumentó 0.8%, respectivamente; en términos nacionales la caída de este indicador fue de 0.2% —con respecto a marzo de 2025.

De igual manera el consumo privado de bienes importados registró un alza de 1.6% a tasa mensual y de 13% en términos anuales para marzo de 2026.

AL INTERIOR DEL IMCP

A detalle se detectó que en el tercer mes de 2026 disminuyó en 4.8% el consumo de bienes duraderos nacionales a tasa anual; la adquisición de bienes semi duraderos bajaron 3.9% y los no duraderos aumentaron 2.4%, todos con origen nacional.

Por otro lado, en marzo de 2026 la importación y consumo de bienes duraderos crecieron en términos anuales 16.6%; los semi duraderos aumentaron anualmente 1.8% y los no duraderos se alzaron en 24.6%.

En febrero de 2026 la importación y consumo de bienes duraderos crecieron en términos anuales 2%; los semi duraderos decrecieron anualmente 3.5% y los no duraderos se alzaron en 25.9%.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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