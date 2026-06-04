Crece consumo privado de México en marzo de 2026 a tasa mensual y anual

En términos mensuales se registró que el consumo de bienes y servicios aumentaron 1.4 y 0.4% en marzo de 2026, y a nivel nacional se reportó un aumento mensual de 0.9%, con base al Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) del Inegi.

En México, el consumo privado creció a tasa mensual en marzo de 2026 con una variación de 1.2%; la tasa anual obtuvo un crecimiento de 3.1%, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De la misma manera, el IMCP determinó que el consumo privado de bienes y servicios en México en el tercer mes de 2026 y a tasa anual cayó 0.2% pero aumentó 0.8%, respectivamente; en términos nacionales la caída de este indicador fue de 0.2% —con respecto a marzo de 2025.

De igual manera el consumo privado de bienes importados registró un alza de 1.6% a tasa mensual y de 13% en términos anuales para marzo de 2026.

AL INTERIOR DEL IMCP

A detalle se detectó que en el tercer mes de 2026 disminuyó en 4.8% el consumo de bienes duraderos nacionales a tasa anual; la adquisición de bienes semi duraderos bajaron 3.9% y los no duraderos aumentaron 2.4%, todos con origen nacional.

Por otro lado, en marzo de 2026 la importación y consumo de bienes duraderos crecieron en términos anuales 16.6%; los semi duraderos aumentaron anualmente 1.8% y los no duraderos se alzaron en 24.6%.

En febrero de 2026 la importación y consumo de bienes duraderos crecieron en términos anuales 2%; los semi duraderos decrecieron anualmente 3.5% y los no duraderos se alzaron en 25.9%.