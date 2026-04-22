México: aumentó 5.5 % la extracción minera en febrero de 2026 a tasa mensual

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Dinero
/ 22 abril 2026
    México: aumentó 5.5 % la extracción minera en febrero de 2026 a tasa mensual
    La Estadística de la Industria Minerometalúrgica (EIMM) permite saber los cambios en el volumen y valor de la producción en actividades de extracción. ESPECIAL

Con base a la EIMM, a nivel nacional la sustracción minerometalúrgica cayó 0.1% con respecto al mismo periodo citado; Coahuila registró una caída de 12% en fluorita

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó una variación porcentual de 5.5% en la producción minerometalúrgica en febrero de 2026 a tasa mensual, con un cambio porcentual anual de -0.1%, según la estadística de la Industria Minerometalúrgica (EIMM).

Este indicador permite proporcionar información “sobre la actividad minerometalúrgica” para saber los cambios en el volumen y valor de la producción en actividades de extracción, fundición y afinación de minerales metálicos y no metálicos.

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A tasa anual en febrero de 2026, los minerales que registraron las variaciones negativas más pronunciadas sobre su extracción fueron el plomo (-3.9%) al pasar de 16 mil 995 a 16 mil 336 toneladas, el azufre (-2.0%) que cayó de 16 mil 320 a 15 mil 989 toneladas; y en kilogramos el oro cayó -1.9% (de 6 mil 39 a 5 mil 926 kilogramos), así como la plata registró una baja de 1.2% (de 345 mil 927 a 341 mil 627 kg).

Por el contrario, los crecimientos más altos anuales registrados en producción fueron en zinc, ya que creció 7.3%, pasando de 39 mil 40 toneladas a 41 mil 908 toneladas; la producción de pellets de fierro creció 5% y alcanzó 321 mil 638 toneladas y la extracción de cobre creció 2.4% y registró una cifra de 42 mil 100 toneladas.

BAJAS EN EXTRACCIÓN DE ORO Y PLATA POR ENTIDAD FEDERATIVA: COAHUILA CAE EN FLUORITA

La extracción de oro en México se vio principalmente afectada en Guerrero y en Chihuahua, con caídas anuales en sus toneladas de 26.4 y 15.9%, respectivamente. La obtención de oro en Guerrero fue de 1,317 kilogramos en febrero de 2026 y en Chihuahua fue de 823 kilogramos.

Los kilogramos de plata se vieron afectados a la negativa en Chihuahua y Durango, con decrecimientos a tasa anual de 8.2 y 3.9%, respectivamente. La extracción en el estado más grande territorialmente de México fue de 81 mil 89 kilogramos y en el cuarto más extenso fue de 89 mil 686 kilogramos. Cabe resaltar que el Estado de México creció a una tasa de más de 250% en la extracción de este mineral, con una cifra de 12 mil 614 kg.

En Coahuila la variación de la extracción de fluorita anual cayó 12% (de 2 mil 622 toneladas a 2 mil 308 toneladas) y en San Luis Potosí también varió en -0.1% (cayendo de 128 mil 946 toneladas a 128 851 toneladas).

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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