México: Crecen precios de fertilizantes por encima del 50% en los últimos 14 meses

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Dinero
/ 22 abril 2026
    México: Crecen precios de fertilizantes por encima del 50% en los últimos 14 meses
    Según la Agencia Nacional de Aduanas de México en 2025 México importó tres millones 798,000 toneladas. REFORMA

Los precios del fosfato monoamónico, fosfato diamónico y urea han crecido, afectando a la agroindustria y al consumidor final por el alza de precios en alimentos

Entre enero de 2025 y marzo de 2026 el precio de los fertilizantes (fosfato monoamónico, fosfato diamónico y urea) en México ha aumentado entre 47 hasta 57%, según datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Según el GCMA, el fosfato diamónico —el fertilizante agrícola más usado según la Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes— pasó de 13 mil 380 a inicios de 2025 a 21 mil 040 pesos en el tercer mes de 2026, equivalente a un crecimiento de 57% en 14 meses.

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Otra alza por arriba del 50% fue sobre el fosfato monoamónico —utilizado para estimular el desarrollo de raíces y el crecimiento inicial de cultivos— que registró un alza de precios del 54%, al pasar de 14 mil en enero de 2025 a 21 mil 500 pesos mexicanos en marzo de 2026, informó el reporte del GCMA.

El GCMA observó que el precio de la urea —fertilizante químico para el crecimiento rápido de follaje— también presentó un crecimiento de 47% en sus precios, pues pasó de 9 mil 550 en el primer mes de 2025 a 14 mil 010 pesos en el tercer mes de 2026.

Cabe resaltar que México importó 561 mil toneladas de fertilizantes en el primer bimestre de 2026, aumentando en 34.2% con respecto al mismo periodo de 2025, registró el GCMA.

Además, la Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Fertilizantes (Anacofer) preciso que México consume 5.5 millones de toneladas al año de fertilizantes, y, con base a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), el 56% son importaciones provenientes principalmente de Rusia y China.

Los incrementos en los precios de estos insumos productivos cruciales de la agroindustria pueden traducirse en mayores precios finales al consumidor en alimentos o en una reducción de áreas productivas por la falta de fertilizantes, precisó el GCMA.

Además, estos cambios en los precios pueden estar ligados a factores geopolíticos como el alza de los precios de los energéticos debido, en gran medida, al cierre del Estrecho de Ormuz en casi dos meses.

(Con información de El Economista)

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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