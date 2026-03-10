México busca atraer más inversión de Asia mientras revisa el T-MEC con EU y Canadá

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 10 marzo 2026
    México busca atraer más inversión de Asia mientras revisa el T-MEC con EU y Canadá
    El presidente estadounidense, Donald Trump, ha presentado dudas respecto al T-MEC en medio de la guerra comercial lanzada por su administración. ESPECIAL.

La intención es incrementar las exportaciones y que los lazos comerciales y económicos sean aún mayores

CDMX.-El director de Promoción Económica Internacional, Jesús Valdés, destacó que es “muy importante” para el Gobierno mexicano atraer inversión y que el flujo comercial sea “mucho mayor” con Taipéi y otros países asiáticos, esto con el objetivo de participar en la cadena de suministros a nivel global y de ganar peso en Norteamérica.

Lo anterior fue manifestado en el marco de una reunión de negocios con autoridades y empresarios taiwaneses, en donde resaltó que el país tiene relaciones económicas “muy importantes” con todo el mundo.

TE PUEDE INTERESAR: Caen bolsas de valores en Europa y Asia por guerra en Irán; mercados en México y EU abren a la baja

“Taiwán forma parte de la cadena de suministro de semiconductores, de electrónica, de automotriz. Entonces hay una gran presencia de empresas de esta región en el norte de México. De hecho tenemos 300 empresas ahí”, dijo.

Añadió que esta situación se produce en un contexto de revisión del T-MEC, algo que es percibido como una “oportunidad” más que como una “guerra” por el Ejecutivo liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Tenemos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en puerta y esa es una gran oportunidad para invitar a todo el mundo a invertir a México”, concluyó el funcionario.

Por su parte, la representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en México, Violeta Hsu, destacó el “crecimiento extraordinario” de las relaciones bilaterales entre ambas naciones en los últimos años en ámbitos como el comercio.

Explicó que Taiwán se convirtió en el tercer comercio comercial más importante de México a nivel mundial en 2025 con un volumen comercial que superó los 48 mil millones de dólares.

Cabe recordar que el año pasado el Gobierno de México aprobó incrementos arancelarios de hasta el 50% a diversos productos importados, medida que afecta principalmente al continente asiático, como es el caso de los vehículos eléctricos de China.

El Gobierno de México indicó que el objetivo era proteger a la industria nacional, particularmente a sectores vulnerables de la competencia desleal y el “dumping”

Este giro proteccionista se produce cuando el país inicia las negociaciones para revisar el T-MEC, algo que defienden Canadá y México.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


T-MEC
Economía
inversiones

Localizaciones


México

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


Secretaría De Economía

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El bendito idioma trumpista

El bendito idioma trumpista
true

Corrupción en Aduanas: sobran evidencias; falta voluntad para llegar al fondo
true

POLITICÓN: Polémica en Jimulcazo 2026, entre rodada ilegal, daño ambiental y concierto privado
El joven contaba con reporte de desaparición desde febrero en la capital de Coahuila.

Identifican a joven hallado sin vida en el río Bravo; fue reportado como desaparecido en Saltillo
Una gasolinera en París. La Unión Europea importa la mayor parte de su petróleo y gas, lo que la hace vulnerable a la volatilidad de los precios mundiales.

La guerra de Trump aumenta el riesgo económico para el mundo
Estarán presentes en este evento empresas tecnológicas como Google y Microsoft, así como de los gobiernos de California y de Estados Unidos.

Saltillo: participará Roberto Garza Villareal en evento mundial sobre tecnología agrícola
En toda Asia, donde los países están altamente expuestos al aumento de los costos del petróleo y el gas y a la escasez de suministro, los gobiernos están tomando medidas para mitigar el impacto económico.

La alarma por las alteraciones del sector petrolero está creciendo en Asia
El flujo de contenedores y mercancías chinas hacia Medio Oriente enfrenta una parálisis logística debido al cierre de rutas estratégicas y el recrudecimiento del conflicto.

Para China, la ampliación de la guerra pone en peligro activos e inversiones milmillonarios