México busca atraer más inversión de Asia mientras revisa el T-MEC con EU y Canadá

CDMX.-El director de Promoción Económica Internacional, Jesús Valdés, destacó que es “muy importante” para el Gobierno mexicano atraer inversión y que el flujo comercial sea “mucho mayor” con Taipéi y otros países asiáticos, esto con el objetivo de participar en la cadena de suministros a nivel global y de ganar peso en Norteamérica.

Lo anterior fue manifestado en el marco de una reunión de negocios con autoridades y empresarios taiwaneses, en donde resaltó que el país tiene relaciones económicas “muy importantes” con todo el mundo.

“Taiwán forma parte de la cadena de suministro de semiconductores, de electrónica, de automotriz. Entonces hay una gran presencia de empresas de esta región en el norte de México. De hecho tenemos 300 empresas ahí”, dijo.

Añadió que esta situación se produce en un contexto de revisión del T-MEC, algo que es percibido como una “oportunidad” más que como una “guerra” por el Ejecutivo liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Tenemos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en puerta y esa es una gran oportunidad para invitar a todo el mundo a invertir a México”, concluyó el funcionario.

Por su parte, la representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en México, Violeta Hsu, destacó el “crecimiento extraordinario” de las relaciones bilaterales entre ambas naciones en los últimos años en ámbitos como el comercio.

Explicó que Taiwán se convirtió en el tercer comercio comercial más importante de México a nivel mundial en 2025 con un volumen comercial que superó los 48 mil millones de dólares.

Cabe recordar que el año pasado el Gobierno de México aprobó incrementos arancelarios de hasta el 50% a diversos productos importados, medida que afecta principalmente al continente asiático, como es el caso de los vehículos eléctricos de China.

El Gobierno de México indicó que el objetivo era proteger a la industria nacional, particularmente a sectores vulnerables de la competencia desleal y el “dumping”

Este giro proteccionista se produce cuando el país inicia las negociaciones para revisar el T-MEC, algo que defienden Canadá y México.