Caen bolsas de valores en Europa y Asía por guerra en Irán; mercados en México y EU abren a la baja

La guerra en Irán persiste en su noveno día y los principales mercados financieros del mundo resiente los cambios como lo fueron las bolsas europeas que se situaron con valores negativos este lunes por la mañana, tras la debilidad de los mercados asiáticos, donde el índice de referencia japonés Nikkei 225 se desplomó más de un 5% y el índice de referencia de Taiwán cayó un 4.4%.

Otros mercados asiáticos también cayeron como lo fueron los índices Kospi (Corea del Sur, -5.96%), CSI 300 (China, -0.97%), así como el Hang Seng (Hong Kong, -1.35%); los precios del petróleo se dispararon hasta casi 120 dólares el barril, alertando a estas economías europeas y asiáticas pues dependen en gran medida del crudo y el gas importados de la región.

En Europa, el FTSE 100 de Londres bajó un 1.6%, mientras que el DAX de Fráncfort, el CAC 40 de París y el FTSE MIB de Milán perdían más de un 2.4%. El Ibex-35 de Madrid cayó casi un 2.7%, y el Stoxx 600 paneuropeo perdió alrededor de un 2%.

BOLSA MEXICANA DE VALORES Y EU ABREN A LA BAJA

Los principales índices de valores de Estados Unidos amanecieron a la baja después de una semana de volatilidad en sus valoraciones, registrando un caída en el índice S&P 500 que abrió sus cotizaciones con una baja de 0.68% y bajando 42.11 puntos por la mañana de este 9 de marzo.

El Dow Jones tuvo un arranque de -0.97% y logrando caer un puntaje de 466.76 puntos; al mismo tiempo, el índice Nasdaq registró hasta estos momentos un decrecimiento de 0.26%, siendo una reducción de -60.65 puntos con respecto a su desempeño del pasado viernes 6 de marzo.

Por otro lado, el IPC de México abrió sus cotizaciones con una caída de 1,479 puntos representados en una caída porcentual de 2.21%, alcanzando una cotización por acción de 65 mil 825.05 pesos.

El inicio de semana comienzo con las volatilidades de la guerra en Irán y México se alista para una posible presión inflacionaria con más contundencia después de registrar una inflación anual de 4.02%, excediendo el pronóstico de Banxico de 3% de inflación en el pasado febrero de 2026.