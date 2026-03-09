Caen bolsas de valores en Europa y Asía por guerra en Irán; mercados en México y EU abren a la baja

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 9 marzo 2026
    Caen bolsas de valores en Europa y Asía por guerra en Irán; mercados en México y EU abren a la baja
    El inicio de semana en México comienza también a la baja en sus mercados financieros, con la posibilidad de presiones inflacionarias más contundentes por el alza de la inflación en febrero. AP

Los conflictos bélicos en Medio Oriente afectaron a las principales cotizaciones de los mercados financieros del mundo en este noveno día guerra

La guerra en Irán persiste en su noveno día y los principales mercados financieros del mundo resiente los cambios como lo fueron las bolsas europeas que se situaron con valores negativos este lunes por la mañana, tras la debilidad de los mercados asiáticos, donde el índice de referencia japonés Nikkei 225 se desplomó más de un 5% y el índice de referencia de Taiwán cayó un 4.4%.

Otros mercados asiáticos también cayeron como lo fueron los índices Kospi (Corea del Sur, -5.96%), CSI 300 (China, -0.97%), así como el Hang Seng (Hong Kong, -1.35%); los precios del petróleo se dispararon hasta casi 120 dólares el barril, alertando a estas economías europeas y asiáticas pues dependen en gran medida del crudo y el gas importados de la región.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Prepárese!... Suben los precios en frutas y verduras en México; inflación anual llega a 4.02% y supera meta de Banxico

En Europa, el FTSE 100 de Londres bajó un 1.6%, mientras que el DAX de Fráncfort, el CAC 40 de París y el FTSE MIB de Milán perdían más de un 2.4%. El Ibex-35 de Madrid cayó casi un 2.7%, y el Stoxx 600 paneuropeo perdió alrededor de un 2%.

BOLSA MEXICANA DE VALORES Y EU ABREN A LA BAJA

Los principales índices de valores de Estados Unidos amanecieron a la baja después de una semana de volatilidad en sus valoraciones, registrando un caída en el índice S&P 500 que abrió sus cotizaciones con una baja de 0.68% y bajando 42.11 puntos por la mañana de este 9 de marzo.

El Dow Jones tuvo un arranque de -0.97% y logrando caer un puntaje de 466.76 puntos; al mismo tiempo, el índice Nasdaq registró hasta estos momentos un decrecimiento de 0.26%, siendo una reducción de -60.65 puntos con respecto a su desempeño del pasado viernes 6 de marzo.

Por otro lado, el IPC de México abrió sus cotizaciones con una caída de 1,479 puntos representados en una caída porcentual de 2.21%, alcanzando una cotización por acción de 65 mil 825.05 pesos.

El inicio de semana comienzo con las volatilidades de la guerra en Irán y México se alista para una posible presión inflacionaria con más contundencia después de registrar una inflación anual de 4.02%, excediendo el pronóstico de Banxico de 3% de inflación en el pasado febrero de 2026.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Valores
Dinero
Economía

Localizaciones


Asia
Estados Unidos
Europa

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
PRI: Cirugías a imagen y semejanza

PRI: Cirugías a imagen y semejanza
true

Fraude: ¿por qué está creciendo en Coahuila?
true

POLITICÓN: Caso Lady Relojes: Fiscalía de Coahuila, tras la pista de una red criminal con base en Monterrey
Elementos del Cuerpo de Bomberos localizaron a la pareja durante la noche en el Cañón de San Lorenzo, luego de varias horas de búsqueda.

Saltillo: localizan a jóvenes tras horas perdidos en el Cañón de San Lorenzo
La movilización destacó por la participación de madres acompañadas de sus hijas e hijos, muchos de los cuales asistieron por primera vez.

Maternidades salen a marchar este 8M en Saltillo; ola morada también contempló a hijos e hijas
Organizadoras y participantes impulsaron este primer torneo enfocado en el ajedrez femenil en Coahuila.

Histórico: organizan en Saltillo el primer torneo de ajedrez en Coahuila hecho por y para mujeres
El objetivo de estas herramientas es obtener más de los trabajadores.

¿Te rastrean las herramientas “Bossware”?
El entonces candidato presidencial republicano, Donald Trump la gobernadora Kristi Noem de Dakota del Sur en el Greater Philadelphia Expo Center &amp; Fairgrounds en Oaks, Pensilvania, el 14 de octubre de 2024.

Chalecos antibalas y relojes Rolex: el ascenso y la caída de Kristi Noem