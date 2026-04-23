México: Crece inflación y fue de 4.53% en primera quincena de abril de 2026

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un aumentó del 0.11% con respecto a la quincena anterior (segunda quincena de marzo de 2026), alcanzando un nivel de 145.805 puntos porcentuales, por lo que la inflación general anual se ubicó en 4.53% en la primer quincena de abril de 2026 —en la primer quincena de marzo del presente año fue de 4.63%—, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En términos anuales, la inflación de la primera quincena de abril de 2025 tuvo un incremento de 0.12% y la anual fue de 3.96%, aumentando 0.57 puntos porcentuales con respecto al periodo citado de 2026.

Por otro parte, Inegi también reportó los productos que quincenalmente crecieron por encima del 15% que fueron el jitomate (un alza de 24.37%), el chile serrano (varió 21.94%), el chile poblano (22.63%) y “otros chiles” (aumentaron 16.89%).

INFLACIÓN SUBYACENTE Y NO SUBYACENTE

El índice de precios subyacente —que excluye bienes y servicios con precios más volátiles en México— alcanzó 0.18% a tasa quincenal. Con base a Inegi, las mercancías crecieron 0.25% y los servicios 0.12% en sus precios.

Por otro lado, la inflación no subyacente —que incluye productos agropecuarios, energéticos y “tarifas autorizadas por el gobierno”— presentó una disminución de 0.13% a nivel quincenal. A nivel anual el alza fue de 5.41% con respecto a la primer quincena de abril de 2025.

Esta disminución se registró por que “los precios de frutas y verduras ascendieron 4.29% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno cayeron 1.34%, como resultado de los ajustes en las tarifas eléctricas en 18 ciudades del país dentro del esquema de temporada cálida”, informó Inegi.