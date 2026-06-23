México: crecen ingresos totales de comerciantes en abril; Coahuila replica alza

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    México: crecen ingresos totales de comerciantes en abril; Coahuila replica alza
    La EMEC también es insumo para la generación del PIB, de indicadores económicos sobre el empleo, el consumo y la productividad laboral. OMAR SAUCEDO

La Encuesta Mensual de Empresas Comerciales reportó aumentos en los ingresos de los comerciantes mayoristas y minoristas para el cuarto mes de 2026

Los ingresos totales de empresas comerciales al por mayor y al por menor aumentaron 9.4 y 4.5%, respectivamente en abril de 2026 a tasa anual, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con base a la Encuesta Mensual de Empresas Comerciales (EMEC), el Inegi observó asimismo que los ingresos totales en términos mensuales crecieron 0.6% en comercio mayorista y 0.8% en minoristas.

https://vanguardia.com.mx/dinero/cae-por-cuarta-vez-personal-ocupado-del-area-de-servicios-de-mexico-coahuila-reporta-misma-tendencia-FE21612205

Del sector mayoristas, los ingresos de comerciantes de materias primas agropecuarias, para industrias y materiales de deshecho crecieron 11.6%; a su vez, los comercios de maquinaria y equipo para actividades agropecuarias, industriales aumentaron sus ingresos 16.6%, con respecto a abril de 2025.

Las actividades que mayor crecieron del sector minorista fueron enseres domésticos, computadoras, decoración de interiores y bienes usados (12.7%); productos textiles, accesibles y calzado (9%); así como, bienes comprados “exclusivamente a través de internet, televisión y similares” (9.3%), según datos de la EMEC.

COAHUILA REPLICA RESULTADOS NACIONALES

En Coahuila también se observó que los ingresos totales de las empresas comerciales mayoristas aumentaron 8.6% y los minoristas 4.7%, en abril de 2026 con respecto al mismo mes de 2025 y con base a la EMEC.

Cabe recordar que la Encuesta Mensual de Empresas Comerciales arroja información de coyuntura de los cambios del comercio interior de México.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
comercio

Localizaciones


México

Organizaciones


INEGI

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La ruta electoral de emergencia

La ruta electoral de emergencia
true

Torres Larriva: El hombre que operó el Fobaproa de La Jornada
true

POLITICÓN: Seguridad y orden, los valores del PRI Coahuila que hunden a la izquierda en América Latina

Los detenidos fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica conforme avance el proceso legal.

Detienen a seis en Saltillo por homicidio en colonia Zaragoza; continúan investigaciones
Javier Díaz González recorrió calles de la colonia María de León y dialogó con vecinos sobre acciones de seguridad y prevención.

Integran a vecinos del sur de Saltillo a comités digitales de seguridad
Roberto Carlos llegará a Saltillo para convivir con aficionados durante el FutFest 2026 en el Biblioparque Norte.

Roberto Carlos visitará Saltillo: la leyenda de Brasil llega al FutFest 2026
El brote de ébola causado por el raro virus Bundibugyo, para el cual no existen vacunas ni tratamientos, fue el peor registrado hasta la fecha en su primer mes.

Los casos confirmados de ébola en el brote del Congo superan los mil, con 254 fallecimientos
Al cierre de la semana pasada, el inversionista promedio que compró acciones de SpaceX había visto desaparecer casi todas sus ganancias.

Caen acciones de SpaceX por debajo de su precio de salida a la bolsa de valores