México: crecen ingresos totales de comerciantes en abril; Coahuila replica alza

Con base a la Encuesta Mensual de Empresas Comerciales (EMEC), el Inegi observó asimismo que los ingresos totales en términos mensuales crecieron 0.6% en comercio mayorista y 0.8% en minoristas.

Los ingresos totales de empresas comerciales al por mayor y al por menor aumentaron 9.4 y 4.5%, respectivamente en abril de 2026 a tasa anual, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ).

Del sector mayoristas, los ingresos de comerciantes de materias primas agropecuarias, para industrias y materiales de deshecho crecieron 11.6%; a su vez, los comercios de maquinaria y equipo para actividades agropecuarias, industriales aumentaron sus ingresos 16.6%, con respecto a abril de 2025.

Las actividades que mayor crecieron del sector minorista fueron enseres domésticos, computadoras, decoración de interiores y bienes usados (12.7%); productos textiles, accesibles y calzado (9%); así como, bienes comprados “exclusivamente a través de internet, televisión y similares” (9.3%), según datos de la EMEC.

COAHUILA REPLICA RESULTADOS NACIONALES

En Coahuila también se observó que los ingresos totales de las empresas comerciales mayoristas aumentaron 8.6% y los minoristas 4.7%, en abril de 2026 con respecto al mismo mes de 2025 y con base a la EMEC.

Cabe recordar que la Encuesta Mensual de Empresas Comerciales arroja información de coyuntura de los cambios del comercio interior de México.