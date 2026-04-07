México justifica los subsidios a combustibles ante el FMI, OCDE y BID

CDMX.- México reconoció que los subsidios generalizados a los combustibles son efectivos solamente a corto plazo, pero advirtió que no podrá dejar de otorgarlos mientras la economía esté “petrolizada”.

Así defendió su posición la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ante las advertencias de organismos multilaterales sobre los riesgos para las finanzas públicas en tiempos en que no hay tanto espacio fiscal como el que vivimos actualmente con el conflicto en Medio Oriente.

TE PUEDE INTERESAR: México enfrenta repunte inflacionario y debilidad económica

Durante el webinar “Política fiscal bajo incertidumbre: gestionar choques y preservar sostenibilidad”, hablaron sobre su propia experiencia Uruguay, Chile y México.

Por parte de nuestro país, el economista en jefe de la SHCP, Rodrigo Mariscal Paredes, expuso la importancia de tener una regla de no dejar fuera a ningún consumidor de combustibles, luego de que especialistas del Fondo Monetario Internacional (FMI), la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) criticaran esta política.

“En la medida en que nosotros transitemos a una economía menos carbonizada, obviamente la necesidad del subsidio va a ser menor, y empezar a pensar en quitarlo”, estableció.

Mariscal Paredes esgrimió que las reglas generalizadas desde el punto de vista macro ayudan a absorber el choque en términos de intercambio y precios relativos, lo que no hace una regla focalizada.

Estableció que si bien sirve para ayudar a los más pobres, a la gente más expuesta, el problema es de segundo orden, más sistémico.”Si tú permites que ese choque suceda en la economía, de entrada se tiene una demanda de energéticos que es bastante inelástica. Eso implica que el ajuste fuerte va a ser por el lado del ingreso de las personas, y eso implica que la demanda de otros productos asociada a combustibles se va a caer”, indicó.

También pierdes competitividad desde el punto de vista de país exportador, porque el tipo de cambio se te va a apreciar, puntualizó.

De ahí que reiteró, el choque económico que termina afectando acaba pegando mucho más fuerte si fueran subsidios selectivos.El funcionario comentó que en la SHCP lo que hacen es “modelar” un choque macro y ver qué funciona más: una transferencia focalizada o una para evitar el choque macro.

“Al final lo que te ayuda, incluso para las finanzas públicas a estabilizarlo, es que cuando no se te cae la economía, entras tú como autoridad fiscal a poner el espacio fiscal ese subsidio”, matizó.

Esto dicen especialistas sobre los subsidios

No obstante, la jefa de división de Gestión Fiscal del BID, Martha Ruiz-Arranz, advirtió que los apoyos generalizados son difíciles de revertir.

Dijo que en los últimos años América Latina ha mostrado poco margen fiscal y metas incumplidas a mediano plazo.En tanto, el jefe adjunto de división del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, Raphael Lam, afirmó que es un incentivo negativo dar subsidios prolongados.

Lo ideal, consideró, es permitir que el mercado se ajuste por su cuenta.

Dijo que si bien se pueden dar subvenciones para proteger a los hogares y familias, se debe tener en mente el espacio fiscal y el nivel de endeudamiento, así como gastar bien.