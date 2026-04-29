México: reservaciones hoteleras en sedes mundiales ‘han sido más lentas’ de lo esperado, especialistas

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Dinero
/ 29 abril 2026
    México: reservaciones hoteleras en sedes mundiales ‘han sido más lentas’ de lo esperado, especialistas
    Guadalajara es la sede mexicana con mayor ocupación de habitaciones de hoteles, pues ya tiene el 50% reservado. VANGUARDIA

El gobierno de México proyectó recibir a 5.5 millones de turistas durante el mundial, sin embargo, solamente se ha reservado el 36% de las habitaciones disponibles

Las reservaciones hoteleras en las sedes del mundial —CDMX, Guadalajara y Monterrey— se han ralentizado por debajo de lo esperado, alcanzando el 36% del total de las reservaciones, informó la firma STR a El Financiero, afectando las expectativas del sector hotelero a nivel nacional.

”Esto no necesariamente significa que no vaya a haber demanda, en general, por el Mundial, lo que sí que estamos observando es que es una demanda, a lo mejor por decirlo de alguna forma, mucho más tardía y que va a estar muy concentrada”, apuntó la directora regional para América Latina de STR, Patricia Boo, para el Financiero.

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Anteriormente, el gobierno de México estimó que habrá 5.5 millones de turistas durante los 14 partidos —de los más de 100 que habrá en territorio mexicano— que se jugarán en las sedes mundiales, sin embargo, apenas de marzo a abril crecieron 6% las reservaciones hoteleras en CDMX.

Guadalajara es la sede mexicana con mayor ocupación de habitaciones de hoteles, pues ya tiene el 50% reservado para el juego de Corea del Sur con México, el 18 de junio de 2026.

”Las reservas han ido más lentas, por supuesto, lo que tiene que ver con el Mundial sí han sido más lentas y, apenas están empezando a activar en estas últimas dos semanas, apenas estamos viendo un movimiento”, refirió Enrique Calderón, vicepresidente de Operaciones de Grupo Posadas a El Financiero.

Esta fenómeno de lentitud en las reservas se observó de igual manera en Canadá —con dos sedes: Toronto y Vancouver— y en Estados Unidos se tiene el registro de que hay menos habitaciones ocupadas que las del mismo periodo de 2025 (marzo y abril).

”Lo que queda por ver es qué pasa con la demanda internacional, sobre todo de aquellos países que son grandes emisores para los mundiales como puede ser Alemania e Inglaterra, Argentina, Brasil. Allí es donde, a lo mejor, hay un poco más de cuestionamiento sobre si van a viajar a las ciudades que se esperaba o están eligiendo otras ciudades”, agregó la directora regional de América Latina de STR.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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